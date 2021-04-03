В отношениях с Европой началась перезакачка

«Газпром» продолжает активно наращивать экспорт газа в Европу, которая из-за холодной зимы опустошила свои хранилища. Поставки компании в дальнее зарубежье увеличились почти на 31%, немного не дотянув до рекорда 2018 года. По мнению экспертов, необходимость европейских потребителей пополнять свои запасы перед следующим сезоном будет поддерживать спрос на российский газ и в последующие месяцы.

Экспорт «Газпрома» в Европу по итогам первого квартала 2021 года вырос на 30,7%, до 52,7 млрд кубометров, сообщила компания. Это лишь на 2,8% меньше рекордного уровня 2018 года. Добыча «Газпрома» в первом квартале также выросла — на 10,5%, до 136,2 млрд кубометров газа. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились, по данным компании, на 21,4%.

На экспорт, уточняют в монополии, поставки выросли в большинство стран.

Сильнее всего закупки увеличила Турция — более чем в два раза, до 7,8 млрд кубометров.

Экспорт в Германию на 33,3% превысил уровень первого квартала прошлого года (до 15,5 млрд кубометров),

в Польшу — на 18,5% (до 2,4 млрд кубометров),

в Финляндию — на 67,3% (до 0,76 млрд кубометров).

Также в «Газпроме» сообщили, что монополия продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», они идут с превышением контрактных обязательств (в целом по году — 5 млрд кубометров).

Как отмечает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, основными причинами резкого роста экспорта «Газпрома» стала низкая расчетная база на фоне низкого потребления газа в Европе теплой зимой 2019–2020 годов, отягощенное переполненными на случай реализации транзитного риска на Украине подземными хранилищами газа. Кроме того, в марте 2020 года, напоминает она, уже дала о себе знать пандемия коронавируса. Так что аномально холодный январь 2021 года и снижение импорта СПГ в марте на фоне роста спотовой цены газа в АТР дали «Газпрому» колоссальную прибавку в объемах экспорта, поясняет эксперт.

По данным «Газпрома», среднесуточный объем экспорта в европейское дальнее зарубежье в марте был больше, чем в феврале, и сопоставим со среднесуточным показателем за всю зиму, с декабря по февраль.

В целом поставки за март составили 18,2 млрд кубометров.

На фоне суровой зимы отбор газа из подземных хранилищ в Европе оказался рекордно высоким, а уровень их заполнения на конец зимнего сезона — 29,8% — рекордно низким как минимум за последние пять лет. В прошлом году этот показатель составлял почти 55%. В некоторых странах уровень запасов был еще ниже, например, во Франции он составил всего 18%. Объемы закачки в ПХГ в ЕС превысили уровень потребления только в последних числах марта. Теперь, как заявляли в «Газпроме» в конце марта, для восполнения запасов в ПХГ Европе необходимо увеличить закачку газа этим летом не менее чем на 54% по сравнению с 2020 годом.

По расчетам Марии Беловой, для восстановления объемов запасов в европейских хранилищах до комфортного уровня в 85% к октябрю 2021 года потребуется закачать порядка 60 млрд кубометров. Начинать восполнять запасы можно будет с апреля, поэтому эксперт ожидает дальнейшего роста экспорта газа «Газпрома».

Евгения Дышлюк из Газпромбанка также связывает активный рост закупок со стороны Европы в первом квартале с холодной зимой и дальнейший спрос — с возобновлением запасов в ПХГ.

При этом эксперт не ожидает рекордов по поставкам по итогам года. Средняя цена на газ, по прогнозам Газпромбанка, превысит по итогам года $220 за тысячу кубометров. Сам «Газпром» на фоне рекордного роста экспорта газа в январе 2021 года повысил прогноз средней цены поставок до более $200 за тысячу кубометров. До этого компания закладывала в бюджет цену $170 за тысячу кубометров.

Ольга Мордюшенко