Монахини пострадали за веру в Сергия

Приставы с привлечением сотрудников Росгвардии в среду утром провели спецоперацию по выселению всех обитателей Среднеуральского женского монастыря, духовником которого насельницы считают арестованного экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). С вещами за ворота силовики проводили более сотни монахинь. Поводом послужили обеспечительные меры, которые суд принял по иску прокурора, заявившего, что в монастыре опасно жить. Екатеринбургская епархия предложила монахиням переехать в любой другой монастырь, но они отказались, поскольку для этого требуется отречение от экс-схимонаха. Адвокаты назвали решение суда незаконным, так как сам иск о возможности проживания в монастыре будет рассмотрен только в мае.



Прошедшая утром спецоперация была самой короткой из тех, что силовики проводили в монастыре. Если раньше мероприятия начинались ночью и занимали более 10 часов, то в этот раз силовики приехали рано утром и уложились примерно в пять часов. Как сообщили “Ъ-Урал” представители монастыря, около 5.20 утра местного времени к территории монастыря прибыло около 50 автомобилей различных подразделений Росгвардии, экстренных служб, приставов, ППС, а также несколько автозаков. Спустя несколько минут они заехали на территорию монастыря, и силовики оцепили территорию и входы во все здания.

По разным оценкам, всего в монастырь приехали 200–300 сотрудников различных ведомств. Еще через несколько минут спасатели с болгарками начали вскрывать двери во все здания на территории монастыря, в том числе храмы, рассказали насельницы. В монастыре отметили, что накануне вечером у них была информация о возможном захвате. «Силовики рассчитывали, что им будет оказываться сопротивление. Однако монахи люди мирные. Находятся в своих кельях и молятся Богу»,— сообщили в монастыре, подчеркнув, что считают действия силовиков рейдерством. Впрочем, по сведениям “Ъ”, вечером из монастыря все же вывезли детей и больных людей.

Документов, которые бы обосновали приезд столь внушительной силовой группы, местным не показали. Однако пристав в рупор сообщила, что все обитатели монастыря должны покинуть его территорию по законному требованию. В противном случае они будут выдворены принудительно. Позднее пресс-служба ФССП России по Свердловской области разослала сообщение о том, что в ведомство поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории монастыря.

Определение об обеспечительных мерах суд выдал в рамках рассмотрения иска прокурора Верхней Пышмы, который в интересах России и неопределенного круга лиц требовал от администрации Среднеуральска запретить эксплуатацию монастыря (всего 35 объектов). Поводом для иска стали результаты проверки, которые показали, что местные власти допустили эксплуатацию самовольных построек при отсутствии надлежащего электро- и водоснабжения, а также водоотведения и пожарной безопасности. Кроме того, в монастыре не было должным образом организовано общественное питание и бытовое обслуживание. Хотя здесь проживают, по данным прокурора, 126 человек, чьи жизни и здоровье находятся под угрозой из-за выявленных нарушений. В определении об обеспечительных мерах указано, что эксплуатировать объект и проживать в нем запрещено до вступления в силу решения суда. Заседание назначено на 11 мая.

Собеседник в силовых структурах отметил, что выселение прошло спокойно: монахиням дали время собрать вещи и «проводили за ворота». При этом по обеим сторонам дороги, которая вела к выходу с территории монастыря, силовики выстроились в живую цепь, сопровождая медленно идущих женщин.

Региональные власти предложили им временно разместиться на базе отдыха «Остров сокровищ» под Екатеринбургом. Очевидно, что для перевозки монахинь к этому месту и требовались многочисленные автозаки. Однако все монахини, а их было больше сотни, отказались от этого предложения. Отказались они и от предложения Екатеринбургской епархии выбрать любой другой монастырь. «Чтобы уехать в другой монастырь, от них требуют письменно отречься от отца Сергия. Они отказались отрекаться. Сейчас их размещением по квартирам, дачам, в том числе в других городах, занимаются многочисленные благотворители отца Сергия и монастыря»,— рассказал “Ъ” собеседник в монастыре.

Присутствие силовиков епархия объяснила тем, что «отпавший от РПЦ Среднеуральский женский монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ». «В результате деструктивных действий его бывшего духовника (экс-схиигумен Сергий.— “Ъ-Урал”) и его единомышленников к монастырю было привлечено внимание, в том числе и государственных служб и ведомств, отвечающих за соблюдение законов на территории нашей страны. Епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно»,— отметили в епархии.

Епархия через суд уже добилась права собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое и монахинь могут выселить. Жалобы на это решение суда подали 10 монахинь и Николай Романов.

Адвокаты, представляющие интересы экс-схиигумена Сергия (арестован по обвинению в самоуправстве, склонении к суициду и нарушении права на вероисповедание), считают действия силовиков незаконными. «Обеспечительные меры не могут предрешать решение суда. Нельзя выселить человека, а потом решать, законно он там живет или нет. Кроме того, иск о выселении должен рассматриваться с участием каждого человека»,— рассказал адвокат Павел Бабиков. По его словам, на жилые корпуса есть соответствующие паспорта, зданиям присвоены милицейские адреса. А по имеющемуся у защиты ответу (получен в марте) от прокуратуры Свердловской области, нарушений при проживании детей в монастыре обнаружено не было. Вопрос об оспаривании выселения адвокаты будут обсуждать с каждой монахиней отдельно, исходя из их пожеланий.

Господин Бабиков отметил, что одной из причин преследования экс-схиигумена Сергия, по мнению защиты, был имущественный спор вокруг монастыря. Как ранее заявлялось, комплекс был построен на средства благотворителей, которые давали деньги исключительно из-за авторитета бывшего клирика. Общий объем инвестиций составил более 1 млрд руб. (без учета икон, куполов, убранств). «Если им нужно было имущество, они его получили. Пусть тогда отпускают отца Сергия. Мы по-прежнему настаиваем, что в его действиях нет составов преступления. Это прежде всего экономический конфликт, который усилился из-за внутрицерковных разногласий»,— заключил адвокат.

Татьяна Дрогаева