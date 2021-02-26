ОМОН пришел за новым отцом

Вооруженные бойцы ОМОНа Росгвардии минувшей ночью провели оперативные мероприятия в Среднеуральском женском монастыре. Его духовником прихожане и насельницы считают арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов). Он был задержан во время декабрьского штурма обители по обвинению в склонении детей к суициду, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве. Нынешний приход в монастырь источник “Ъ” в силовых структурах объяснил поиском подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в 1999 году. Предполагается, что им был отец Силуан, который последние годы являлся прислужником экс-схиигумена Сергия. Адвокаты называют действия силовиков давлением на экс-схиигумена Сергия. В СИЗО неизвестные уже склоняли его обратиться к пастве с заявлением о своем покаянии перед епархией, конфликт с которой и стал поводом для уголовного преследования, считают защитники.

ОМОН и сотрудники других подразделений Росгвардии приехали в Среднеуральский женский монастырь после часа ночи 26 февраля (23:00 по мск). Как рассказал “Ъ” собеседник в монастыре, среди приехавших были как люди в форме, так и в штатском, но все они были вооружены. Всего к утру, по оценкам обитателей монастыря, на его территории и около нее находилось порядка 200 силовиков. Они проверяли кельи и другие помещения, не объясняя цель приезда и не предоставляя никаких документов. Позже до насельников дошла информация, что приехавшие сотрудники ищут некоего человека.

Как потом оказалось, это был отец Силуан. Он последние годы является келейником (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного экс-схимонаха Сергия (Николай Романов). С его фото силовики сравнивали всех мужчин, находящихся на территории обители ночью. В первую очередь тех, кто был с бородой.

Как пояснили в монастыре, в целом сотрудники ОМОНа вели себя корректно, окно было разбито только в одной келье.

«Особенно тщательно обыскивали Иоанно-Богословский монастырь, в котором проживают некоторые священнослужители и монахи. Все это время сестры находились на 30-градусном морозе на улице. Священников и монахинь силовики разделили друг от друга»,— рассказал собеседник. Он добавил, что обыски сопровождались набатом (удары в колокол, служащие сигналом к сбору людей в случае тревоги) и массовыми молитвами на улице.

Оперативные действия продлились более 10 часов — это примерно в два раза дольше, чем при штурме в ночь на 29 декабря 2020 года, когда был задержан бывший схиигумен Сергий. Только утром источники в силовых структурах объяснили причину своего прихода.

В монастыре искали подозреваемого в убийстве и грабеже 47-летнего Андрея Кузнецова, который, по данным следствия, служит в монастыре как отец Силуан, сообщил собеседник “Ъ”.

По версии следствия, он, а также еще двое мужчин по фамилиям Резанов и Галюк в 1999 году в Екатеринбург ограбили и застрелили троих уроженцев одной из стран СНГ, которые торговали на местном рынке. По данным собеседника “Ъ”, после этого Андрей Кузнецов скрылся, с 2001 года он объявлен в розыск. А его предполагаемые подельники были осуждены.

Сложности с поиском Андрея Кузнецова возникли якобы из-за того, что он неоднократно менял фамилию (был Храмовым и Осиповым) и дату рождения. Как оперативники установили, что отец Силуан является тем самым Андреем Кузнецовым, собеседник не пояснил. Официально правоохранительные органы оперативные мероприятия пока не комментируют. В пятницу днем неизвестные, но под присмотром бойцов Росгвардии экскаватором сломали охранную будку на первом пропускном пункте Среднеуральского женского монастыря.

Впрочем, поиски отца Силуана в монастыре не увенчались успехом. Эту информацию подтвердил и глава Екатеринбургской митрополии владыка Евгений (Алексей Кульберг). На встрече со сторонниками экс-схимонаха Сергия на территории монастыря в пятницу он заявил, что отца Силуана не нашли. Хотя сторонники экс-схиигумена Сергия уверяют, что отец Силуан долгое время живет на территории монастыря.

«Он никогда не скрывался, свободно передвигался, его фотографии неоднократно публиковались в СМИ, в интернете»,— рассказали в монастыре.

Там не исключают, что правоохранительные органы знают о его местонахождении, но намеренно преподносят информацию о его побеге. В пользу этой версии они указывают, что в пятницу, 26 февраля, отец Силуан собирался на допрос к следователям по делу отца Сергия. Собеседник в силовых структурах об этом не знает.

Напомним, экс-схиигумену Сергию инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Он был задержан 29 декабря 2020 года во время штурма монастыря. Адвокаты экс-схиигумена Сергия, которому накануне Басманный суд Москвы продлил срок ареста на три месяца, до 28 мая, расценивают действия силовиков как давление на их подзащитного. «Отцу Сергию дважды предлагалось сделать заявление из СИЗО о том, что он покаялся, что теперь в монастыре можно поминать патриарха Кирилла (перестали это делать после лишения отца Сергия сана и отлучения от церкви.— “Ъ”), что нужно пустить и принять в монастыре епархию. Это необходимо в первую очередь, чтобы благотворители, которые финансировали епархию (перечисления составляли не менее 20 млн руб. в год), возобновили свои перечисления (отказались это делать после ареста отца Сергия.— “Ъ”). Но он от таких заявлений отказался»,— рассказал адвокат Павел Бабиков.

По сведениям “Ъ”, сегодня в СИЗО проходят ранее запланированные следственные действия с экс-схиигуменом Сергием.

Татьяна Дрогаева, Мария Игнатова, Екатеринбург