Путин сделал вторую прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку против коронавируса. Первый укол господин Путин сделал 23 марта, процедура прошла без прессы.

«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом»,— сказал господин Путин на президиуме Русского географического общества.

Президент не сообщал, какой именно вакциной привился. «Одной из наших трех вакцин»,— говорил он. По словам Владимира Путина, после первой прививки температуры у него не было, но «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.

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Массовая вакцинация в стране идет с середины января. В России одобрены три отечественные вакцины: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. Минздрав предложил включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок.

Подробнее об изменении правил вакцинации — в материале “Ъ” «Прививку поставят ребром».