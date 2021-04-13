Прививку поставят ребром

Минздрав намерен включить вакцинацию против коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Это приравняет COVID-19 к кори, столбняку и гепатиту и официально сделает прививку обязательной для людей социально значимых профессий — прежде всего для медиков и педагогов. В профсоюзе учителей считают меру правильной, в объединении медработников предпочли бы, чтобы до окончания всех испытаний прививка против коронавируса оставалась добровольной. В Ассоциации юристов России обращают внимание, что соответствующие поправки к закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» позволит регионам закупать вакцины за счет федерального бюджета.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения на заседании кабмина законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок, сообщил зампред Госдумы Александр Жуков. Поправки предлагается внести в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Ранее о том, что документ «в ближайшее время» планируют внести в Думу, заявлял глава Минздрава Михаил Мурашко.

Прививка против коронавируса уже включена в национальный календарь по эпидемиологическим показаниям. Минздрав издал соответствующий приказ в конце декабря прошлого года. Вакцинацию по эпидпоказаниям проводят «при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии». После вступления документа в силу у граждан, отнесенных ведомством к приоритетным получателям вакцины, возникли опасения по поводу добровольности процедуры. Более того, как рассказывал “Ъ”, представители социально значимых профессий — медики, учителя, соцработники — стали сообщать о принуждении делать прививку под угрозой увольнения. Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования в марте 2021 года обратились в Минтруд с просьбой дать «дополнительные разъяснения» по вопросам обязательности вакцинации против коронавируса для учителей. Трудовое ведомство сослалось на комментарий Роспотребнадзора. Там уточнили, что при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов России и их заместители наделены полномочиями «выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». «Только при наличии таких постановлений отказ от вакцинации по эпидемическим показаниям может повлечь отстранение от работы»,— заявили “Ъ” в Роспотребнадзоре. В настоящее время ни в одном субъекте такие постановления не принимались, а значит, вакцинация добровольна для всех категорий граждан.

Ситуация изменится, если профилактику коронавируса включат в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас в него внесены прививки от гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, гриппа. Инъекции добровольны для всех граждан и обязательны для тех, чьи профессии входят в правительственный перечень работ, связанных с высоким риском заразиться инфекционной болезнью. Он в том числе включает медработников, занятых в определенных сферах здравоохранения (работы с больными инфекционными заболеваниями, работы с кровью и биологическими жидкостями человека) и сотрудников образовательных организаций. Источник в правительстве подтвердил “Ъ”, что Минздрав делает таким образом прививку против коронавируса обязательной для медиков и учителей. «Когда прививка будет включена в общий календарь, для ряда профессий она станет обязательной, соответственно работодатель будет иметь право применять такие административные санкции, как отстранение от работы или отказ в приеме на работу нового сотрудника»,— заявил источник.

Адвокат, представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов подтвердил “Ъ”, что если инициатива Минздрава вступит в силу, «несомненно» категории граждан вроде педагогов и учителей попадают под обязательную вакцинацию. Это, по словам господина Горяинова, будет основанием для всех предусмотренных законом мер, которые может принять работодатель в случае отказа. Управляющий партнер юридического «Легес-Бюро» Мария Спиридонова напомнила, что в соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» работодатели должны выполнять требования санитарного законодательства и проводить профилактические мероприятия.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил “Ъ”, что согласно закону, закупка вакцин в рамках календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям осуществляется за счет региональных бюджетов. Внесение предлагаемых изменений в законопроект, по его словам, позволит закупать вакцины за счет федерального бюджета. «Предполагается, что в 2021 году на закупку вакцин будет выделено более 31,3 млрд руб. В 2022–2024 годах планируется выделять по 22,2 млрд ежегодно»,— сказал господин Груздев. Это, по мнению юриста, поможет достичь поставленных государством целей: для уверенного контроля и стабилизации эпидситуации охват вакцинацией, по оценке Минздрава, должен составить не менее 60% взрослого населения страны.

Большинство врачей и медсестер понимают необходимость вакцинации, утверждает председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал. «В то же время, по нашим оценкам, часть из них морально и психологически не готовы к прививке»,— заявил он “Ъ”. По словам господина Коновала, в течение последних недель профсоюз получает жалобы медиков о том, что руководство «в устной форме» угрожает отстранением в случае отказа от вакцинации. Однако «до реальных мер», добавляет он, пока не доходило. Андрей Коновал полагает, что сама необходимость вакцинации от ряда инфекционных болезней и возможность для работодателя отстранить сотрудника не противоречат «норме о добровольности медицинского вмешательства»: «У нас и труд свободный, и выбор медицинской профессии является добровольным. Тем не менее мы как профсоюз полагаем, что до окончательного завершения третьей фазы испытаний имело бы смысл не обязывать всех медработников делать прививку».

Председатель профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен считает включение прививки против коронавируса в нацкалендарь правильной мерой, но обращает внимание, что педагоги часто недостаточно информированы как о вирусе, так и о вакцине. Из-за этого, полагает он, «много отказов по иррациональным основаниям». Господин Кен отмечает, что в последнее время отношение педагогов к вакцинации изменилось: «Люди в целом перестали бояться. Общий настрой такой: раз требуют сделать, пойду и сделаю».

В Минздраве “Ъ” не прокомментировали готовящийся законопроект.

Наталья Костарнова