МИД РФ: будем задействовать другие возможности при отключении от SWIFT

Россия в случае, если ее отключат от мировой межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT, будет задействовать другие возможности, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. При этом он сообщил, что варианты возможных партнеров для разработки альтернативы SWIFT пока не рассматриваются.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы»,— сказал господин Панкин «РИА Новости». По его словам, вопрос о возможных партнерах для разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. «Нет, давайте не будем так далеко заглядывать»,— ответил он на соответствующий вопрос.

В марте, комментируя возможную угрозу отключения России от SWIFT, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что с учетом санкционной политики США Россия должна быть начеку. Позже он не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем.

Подробнее о готовности России к отключению от западных платежных систем — в материале “Ъ FM” «Зарубежным системам противопоставят "Мир"».