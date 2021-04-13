Песков допустил отключение России от Visa и MasterCard

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за продолжения западной санкционной политики. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости перейти к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и отказаться от использования западных платежных систем.

«Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о вероятности отключения России от Visa и MasterCard.

По его словам, лучший способ хеджирования подобных рисков — создание систем, компенсирующих отсутствие услуг или форматов сопровождения финансовой деятельности, то есть «систем по укреплению суверенитета». Он уточнил, что этот процесс в России уже идет.

«Вы знаете, что когда пошли сначала разговоры — Visa, MasterCard, то постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться»,— сказал Дмитрий Песков. Он считает, что ни у кого не вызывает сомнение, что со временем «Мир» получит глобальное распространение.

В марте, комментируя возможную угрозу отключения России от SWIFT (мировая межбанковская система обмена информацией о платежах), пресс-секретарь президента сообщил, что с учетом санкционной политики США Россия должна быть начеку.