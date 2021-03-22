Кремль не исключил отключения России от SWIFT

Учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, считает ли Кремль угрозу отключения России от SWIFT серьезной.

SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. Штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей. Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

В конце декабря 2020 года СМИ сообщили, что президент США Джо Байден рассматривает отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за недавние хакерские атаки на американские федеральные ведомства. В марте 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом» платежных систем. Санкции в отношении России США намерены ввести уже в ближайшие недели.

Об ухудшении отношений двух стран — в материале “Ъ” «Россия и США отходят от края паузы».