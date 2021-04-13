Зарубежным системам противопоставят «Мир»

В Кремле допускают отключение России от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкционной политики Запада — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова. Несколько дней назад глава МИД рассказал, что Москва активно работает над отказом от западных платежных систем. По его словам, России необходимо постепенно отходить от расчетов в долларах с другими государствами и укреплять технологическую финансовую самостоятельность. Но возможно ли отключить Россию от Visa и MasterCard? Об этом — Григорий Колганов.



О финансовой независимости России говорят с 2014 года. После крымских событий Вашингтон пригрозил Москве отключением от межбанковской системы SWIFT. Тогда российские власти начали готовить альтернативные варианты: они создали НСПК и карту «Мир» на тот случай, если с рынка соберутся уходить еще и западные платежные системы.

При этом шанс, что Америка действительно пойдет на такие санкции, совсем не велик, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В компании SWIFT не раз заявляли, что не намерены уходить из России. Вряд ли на это согласятся и Visa с MasterCard. «Visa и MasterCard работают на нашем рынке с удовольствием, они обслуживают в совокупности две трети рынка. Это очень большие объемы. И уходить оттуда, очевидно, они не очень хотят. Если какие-то санкционные решения примут, то это будет сильнейший удар по Visa и MasterCard. Вряд ли американский Госдеп захочет идти против своих мощных компаний, которые хорошо зарабатывают на российском рынке»,— отмечает Аксаков.

Однако, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, исключать подобный риск нельзя. По данным властей, в последние годы Национальная платежная система активно развивается. К концу 2020-го в России выпустили более 86 млн карт «Мир», то есть статистически они есть на руках у каждого второго гражданина. Кроме того, доля этой системы по числу операций достигла 30%. Вероятно, этому поспособствовала программа туристического кэшбека.

Впрочем, остальные 70% все еще приходятся на Visa и MasterCard. И хоть технологически отключиться от западных систем мы готовы, безболезненно это не произойдет, отмечает председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева: «Благодаря НСПК сегодня уже осуществляются операции внутри страны. Национальная система обрабатывает все платежи, которые происходят в Российской Федерации, включая Крым. Мы уже в этом вопросе независимы. Но если мы вернемся к поездкам за рубеж, то большую часть стран, конечно, обслуживают Visa и MasterCard. И этот объем уже критичен, там пока нет никакой замены».

Помимо России, к системе «Мир» подключены восемь государств, среди них — Белоруссия, Армения, Турция и Южная Осетия. В других странах держателям этой карты придется поступать, как сейчас иностранцам в Крыму, — платить только наличными. На этом фоне понятно, почему в российском МИД упоминают возможность отключения то накануне визита Лаврова в Иран, то перед переговорами министра с китайскими коллегами, считает директор института стратегического анализа компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев: «Конечно, России удалось в рамках страны создать систему "Мир", к которой присоединились еще несколько стран.

Но чтобы как-то расширятся, надо привлекать внимание в том числе с помощью таких заявлений. Так что здесь политики, конечно, больше, но, безусловно, это сказывается на экономике».

Впрочем, если западные платежные системы отключат, российский банковский сектор сможет полностью и безболезненно перестроиться через несколько лет, отмечает зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Мы сейчас больше готовы, нежели год или два назад. Рисков стало меньше на 30-50%. Некоторое время, действительно, у тех пользователей, у которых нет альтернативы, будут возникать сложности, но выпустить карту "Мир" — не проблема. Мы будем расширять сеть стран, с которыми можем использовать именно эту платежную систему».

Зачем депутаты предлагают установить предельный размер эквайринговой комиссии для национальных карт «Мир» Читать далее

Как отмечают собеседники “Ъ FM”, на самом деле карта «Мир» — не единственная альтернатива Visa и MasterCard. Теоретически всегда можно перейти на криптовалютные платежи — например, на так называемые стейблкоины, привязанные к запасам обычных валют. Такую систему не смогут отключить никакие государства. Правда, чтобы начать ее использовать, российским властям придется признать криптовалюту легальным средством платежа.

Ульяна Миненкова, Владимир Расулов