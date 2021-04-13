Лавров: Россия активно работает над отказом от западных платежных систем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности усилий по снижению санкционных рисков, в частности о постепенном отказе от использования доллара в расчетах с иностранными партнерами. Он отметил, что Россия видит большие перспективы в работе по переходу на национальные или альтернативные доллару валюты и отказу от использования контролируемых Западом платежных систем.

«В частности, следует предпринять шаги, направленные на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем»,— сказал господин Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.

По его словам, Россия этим «уже активно занимается». «Видим на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами»,— добавил министр.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что экономическая и санкционная политика США ставит под сомнение надежность и удобство доллара. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос об угрозе отключения России от SWIFT (мировая межбанковская система обмена информацией о платежах) ответил, что, учитывая санкционную политику США, Россия должна быть начеку.

Подробнее о стратегии РФ по уходу от американской валюты — в материале “Ъ” «Доллар теряет российскую поддержку».