Приставы прибыли в Среднеуральский монастырь с решением о выселении

В Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области прибыли сотрудники ФССП и силовых структур, сообщили адвокаты экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Находящихся в монастыре уведомляют о необходимости покинуть территорию монастыря. Сотрудники МЧС с болгарками вскрыли двери в здания монастыря.

«Вам необходимо покинуть объект Среднеуральского женского монастыря. Законное требование судебного пристава—исполнителя обязательно для исполнения всех лиц»,— сказала прибывшая на место сотрудница ФССП (видео опубликовано в Telegram-канале «Защита отца Сергия»). На место прибыли автозаки, в том числе на базе «КамАЗ», а также машины полиции и экстренных служб.

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Исполнительный документ о запрете нахождения и проживания был выдан Верхнепышминским городским судом, передает ТАСС заявление пресс-службы ФССП. Запрет был установлен «в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса».

«Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы»,— сообщали ранее адвокаты экс-схиигумена. Они отмечали, что монахини молятся в своих кельях и не оказывают сопротивление.

Решение суда было вынесено без вызова представителей монастыря в суд, заявили адвокаты. Согласно данным картотеки Верхнепышминского суда, истцом выступает прокуратура Верхней Пышмы, ответчиком — администрация Среднеуральска. Третьими лицами привлечены детский омбудсмен региона Игорь Мороков, Екатеринбургская епархия, а также управление соцполитики №23 по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск. Решение суда на момент публикации не отражено в карточке.

В феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью монастыря. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини решили через суд добиваться права на проживание в монастыре. Жалобы на это решение суда подали 10 монахинь и Николай Романов. Позже защита провела экспертизу, результаты которой показали, что храм является частично жилым. Сейчас епархия судится за право собственности еще на 14 зданий монастыря. В марте на монахинь Среднеуральского монастыря составили протоколы за отсутствие регистрации.

Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.