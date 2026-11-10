Россия отпускает дизель
Экспорт дизтоплива и газойлей из России на неделе к 5 ноября вырос на 14,5%, до 410 тыс. тонн, следует из данных S&P Global CAS. По оценкам аналитиков, основные объемы — 193 тыс. тонн — отгружены из Приморска. Еще 67 тыс. тонн поставлено из Находки, 37 тыс. тонн — из Тамани, 30 тыс. тонн — из порта Высоцк.
Основным пунктом назначения для российского дизтоплива в октябре стали США, куда за неделю к 5 ноября отгружено 141 тыс. тонн, подсчитали в CAS. Кроме того, 87 тыс. тонн экспортировано в Сингапур, около 74 тыс. тонн предназначалось для Марокко, 43 тыс. тонн — для Турции. По оценкам аналитиков, общий экспорт российского дизтоплива и газойлей в ноябре может составить 2,7 млн тонн.
Экспорт дизельного, судового топлива, газойлей и бензина из России ограничен до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Для дизтоплива, как и в октябре, предусмотрены исключения, сообщал вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит поставить на мировые рынки в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива из РФ против 510 тыс. тонн в октябре. Частично экспорт дизтоплива был открыт 10 октября после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам.