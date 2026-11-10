Россия отпускает дизель

Экспорт дизельного, судового топлива, газойлей и бензина из России ограничен до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Для дизтоплива, как и в октябре, предусмотрены исключения, сообщал вице-премьер Александр Новак. По его словам, это позволит поставить на мировые рынки в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива из РФ против 510 тыс. тонн в октябре. Частично экспорт дизтоплива был открыт 10 октября после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам.