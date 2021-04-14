Среднеуральский монастырь сообщил об очередном захвате силовиками

К Среднеуральскому женскому монастырю, духовником которого насельники и прихожане считают арестованного экс-схиигумена Сергия (Николай Романов), приехали силовики. Рядом с монастырем находится около 50 машин ОМОНа Росгвардии, автозаки, а также «машины с черными номерами», над монастырем летают дроны, сообщает telegram-канал «Защита отца Сергия». Часть силовиков «проникли на территорию монастыря. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены», сообщили защитники. По их оценкам, прибыли около 300 силовиков.

«Мы предполагаем, что получено тайное решение Пышминского городского суда о выселении, на основании которого в ближайшие минуты начнется захват. Решение принято менее, чем за пять рабочих дней»,— говорится в сообщении защитников.

Речь идет об иске, который поступил в суд 7 апреля, следует из картотеки. Истцом выступает прокуратура Верхней Пышмы, ответчиком — администрация Среднеуральска. В качестве третьих лиц в дело привлечены детский омбудсмен региона Игорь Мороков, Екатеринбургская епархия, а также управление соцполитики №23 по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга, по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск. В картотеке движение дела не указано, но, по данным защитников, решение по нему было вынесено в понедельник, 12 апреля. Но его фабулу представители монастыря не знают.

Напомним, в феврале суд признал за Екатеринбургской епархией право собственности на здание храма иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который является частью монастыря. Решение арбитражного суда признает, что здание храма нежилое, и монахинь могут выселить. В связи с этим монахини решили через суд добиваться права на проживание в монастыре. Жалобы на это решение суда подали 10 монахинь и Николай Романов. Позже защита провела экспертизу, результаты которой показали, что храм является частично жилым. Сейчас епархия судится за право собственности еще на 14 зданий монастыря. В марте на монахинь Среднеуральского монастыря составили протоколы за отсутствие регистрации.

В прошлый раз масштабные действия силовиков на территории монастыря прошли в ночь на 26 февраля. Как позже выяснилось, здесь проходили обыски в рамках уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ), которое было возбуждено в феврале 1999 года. Фигурантом дела является келейник (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия отец Силуан. Задержать отца Силуана не удалось. За помощь в его розыске полиция пообещала 1 млн руб.

Сам экс-схиигумен Сергий был задержан во время штурма монастыря, который прошел 29 декабря 2020 года. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). По решению Басманного районного суда Москвы он был арестован на три месяца, до 28 мая.