СКР и МВД прокомментировали обыски в Среднеуральском женском монастыре

Следственный комитет по Свердловской области и ГУ МВД по региону прокомментировали обыски в Среднеуральском женском монастыре, которые прошли минувшей ночью. Как сообщила пресс-служба регионального управления СКР, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела по фактам убийства трех человек, разбоя и незаконного оборота оружия (ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.162 УК РФ, ч.3 ст.222 УК РФ). Дело находится в производстве правоохранительных органов с февраля 1999 года.

По данным следствия, двое из троих обвиняемых были осуждены Свердловским областным судом в 2001 году. Третий фигурант скрылся от следствия, его место нахождения до сих пор устанавливается. По сведениям “Ъ-Урал”, речь идет о 47-летнем Андрее Кузнецове, который, как полагает следствие, служит в монастыре под именем отец Силуан. Он является келейником (прислужник при игумене, живущий в келье) арестованного бывшего схимонаха Сергия.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ночью в монастыре работали оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверки проводились по поручению СКР. «Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления»,— сказал полковник Горелых.

Напомним, сегодня ночью в Среднеуральский женский монастырь прибыло около 50 силовиков. Около 10 часов на территории монастыря проводились обыски, помещения осмотрели несколько раз.

Отец Сергий (слева) и отец Силуан (справа) Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ-Урал” в монастыре, отец Силуан никогда не скрывался, свободно передвигался, его фотографии неоднократно публиковались в открытом доступе. Собеседник уверен, что нынешние действия силовиков направлены на то, чтобы арестованный отец Сергий из СИЗО обратился к своей пастве с заявлением, что конфликт с епархией исчерпан. При этом задержать отца Силуана не удалось.

Михаил Мананников