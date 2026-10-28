Cloud.ru раскрыл долю российского оборудования в своей инфраструктуре
Доля российского оборудования в общей инфраструктуре облачного провайдера Cloud.ru составляет менее 10%, однако в регулируемых контурах она существенно выше. Об этом «Ъ» сообщил гендиректор компании Михаил Лобоцкий.
По его словам, Cloud.ru использует отечественное оборудование, если оно отвечает требованиям проектов по производительности, надежности, безопасности и экономике. В частности, компания применяет серверы и системы хранения Yadro и «Аквариус», а также сетевое оборудование B4Com и Eltex.
Значительная часть инфраструктуры «Гостеха», отметил господин Лобоцкий, построена на российских решениях.
При этом для наиболее требовательных задач искусственного интеллекта Cloud.ru сохраняет мультивендорный подход. По словам главы компании, российские решения в сегменте массовых графических ускорителей пока не позволяют закрыть все потребности провайдера.
Подробнее — в интервью Михаила Лобоцкого «Ъ», которое выйдет позднее.