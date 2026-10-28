Cloud.ru раскрыл долю российского оборудования в своей инфраструктуре

По его словам, Cloud.ru использует отечественное оборудование, если оно отвечает требованиям проектов по производительности, надежности, безопасности и экономике. В частности, компания применяет серверы и системы хранения Yadro и «Аквариус», а также сетевое оборудование B4Com и Eltex.