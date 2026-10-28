В Крыму раскрыли серию убийств киллеров из ОПГ «Башмаки»

По версии следствия, в январе 1996 года члены ОПГ при переделе сфер влияния в Симферополе расстреляли в центре города участника другого криминального сообщества. Преступники приехали к дому на улице Самокиша и дождались потерпевшего. Один из мужчин несколько раз выстрелил в него из автомата. Второй ждал в автомобиле ВАЗ, на котором они скрылись с места преступления. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, через несколько часов он скончался от полученных ран.