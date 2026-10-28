В Крыму раскрыли серию убийств киллеров из ОПГ «Башмаки»
В Симферополе завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группировки «Башмаки» по обвинению в заказных убийствах 30-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю. Фигурантам, которые скрываются за границей, заочно предъявили обвинение по соответствующим ст. 103 УК РСФСР, ст. 102 УК РСФСР, ст. 105 УК РФ.
По версии следствия, в январе 1996 года члены ОПГ при переделе сфер влияния в Симферополе расстреляли в центре города участника другого криминального сообщества. Преступники приехали к дому на улице Самокиша и дождались потерпевшего. Один из мужчин несколько раз выстрелил в него из автомата. Второй ждал в автомобиле ВАЗ, на котором они скрылись с места преступления. Потерпевшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, через несколько часов он скончался от полученных ран.
Кроме того, в июне 1996 года один из членов преступной группировки в лесополосе близ села Живописное под Симферополем при помощи пистолета и ножа убил трех своих знакомых на почве конфликта. В августе 1997 года сообщники у дома по улице Севастопольской в Симферополе расстреляли из-за личного конфликта еще одного коммерсанта. После серии совершенных преступлений оба фигуранта скрылись и были объявлены в розыск.
Уголовное дело завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.