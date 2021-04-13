Кулеба: НАТО поддержало позицию Украины по Донбассу

Комиссия НАТО—Украина (КНУ) осудила усиление военного присутствия России на границах и призвала РФ к деэскалации, говорится в итоговом заявлении.

«КНУ провела встречу в штаб-квартире НАТО 13 апреля, чтобы отреагировать на ситуацию в сфере безопасности на Украине и вокруг нее. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба информировал страны альянса о последнем развитии событий в регионе <...> НАТО призвала Россию прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и обеспечить деэскалацию ситуации»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Итоги встречи также прокомментировал господин Кулеба. «Во время заседания КНУ абсолютно все государства—члены НАТО, союзники высказались в поддержку Украины. Ни у кого нет разночтений относительно того, что происходит на границе с Украиной и кто это делает. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации»,— сказал он в видеообращении в Facebook. Министр добавил, что предложил НАТО план в «десять конкретных шагов» по поддержке Украины. Каких именно, он не уточнил.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после заседания заявил, что в ближайшее время намерен проконсультироваться с союзниками по ситуации в регионе. «Мы наблюдаем максимальную концентрацию российских сил на границе с Украиной с 2014 года, что вызывает глубокую озабоченность не только Украины. Но США и многих наших союзников и партнеров»,— сказал он.

Заседание КНУ состоялось на фоне обострения ситуации на в Донбассе. США и Россия обвинили друг друга в наращивании сил в регионе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Госдеп США намерение Украины поддержал, но не уточнил, когда она сможет стать членом альянса.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «Вокруг России сжимается турне врагов».