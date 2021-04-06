Зеленский: вступление Украины в НАТО — единственный способ закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такой шаг только усугубит ситуацию.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ (получение плана действий по членству в НАТО.— “Ъ”) станет настоящим сигналом для РФ»,— приводятся слова господина Зеленского на его сайте.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию»,— прокомментировал господин Песков слова президента Украины в ходе пресс-колла.

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР в десять раз, ситуация обострилась и на границе с непризнанной ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия России бросают серьезный вызов безопасности Украины, стран НАТО и всей Европы, и призвал усилить санкции. США попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной, и призвал воздержаться от эскалации. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США».

Подробнее об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».