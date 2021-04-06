Госдеп о заявлении Зеленского: США поддерживают политику «отрытых дверей» НАТО

США поддерживают реформы, которые проводят власти Украины, и выступают за политику «открытых дверей» НАТО в отношении стран, желающих вступить в альянс. Так официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал последнее заявление властей Украины о необходимости вступления в НАТО. Когда именно Украины сможет стать членом Североатлантического альянса, господин Прайс не уточнил.

«Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые проводит Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам»,— сказал журналистам представитель Госдепа США.

При этом он добавил, что страны—кандидаты для вступления в НАТО должны соответствовать стандартам организации, установленным для членства в ней. «С этой целью мы продолжаем призывать правительство Украины осуществлять глубокие всеобъемлющие и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной страны»,— сказал он.

Относительно обострения конфликта в Донбассе официальный представитель Госдепа в очередной раз заявил, что США «продолжают поддерживать своего партнера Украину в борьбе против российской агрессии». «Об этом мы говорили в течение последних дней и, что более важно, высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте»,— уточнил он.

Несколько часов назад президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление в Североатлантический альянс — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такой шаг только усугубит ситуацию. Заявление украинских властей было сделано на фоне обострения конфликта на юго-востоке Украины.

О ситуации в регионе и позициях сторон — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».