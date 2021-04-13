Шойгу рассказал об ответе на наращивание сил НАТО у границ России

Россия провела внезапную проверку боевой готовности военных в ответ на наращивание сил НАТО у европейских границ страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, сейчас Североатлантический альянс и США усиливают группировки своих войск в Польше и странах Балтии. В ответ к западной границе России переброшены две армии и три соединения ВДВ.

«Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов»,— сказал господин Шойгу на совещании в Североморске.

В рамках контрольной проверки за три недели к западной границе России были переброшены две армии и три соединения ВДВ. По словам министра, они направлены в регион для выполнения учебно-боевых задач. «Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях»,— уточнил он. Контрольная проверка завершится в течение двух недель.

По словам Сергея Шойгу, Россия также отвечает на усиление морских и сухопутных группировок США И НАТО в Арктике. «Для укрепления обороноспособности РФ и защиты ее национальных интересов в Арктике Министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота»,— сказал он.

Глава Минобороны РФ добавил, что рядом с Россией НАТО планирует сосредоточить около 40 тыс. своих военных и 15 тыс. единиц вооружения и техники, включая стратегическую авиацию. «Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе»,— заявил министр.

Перемещение военных проходит при обострении конфликта на юго-востоке Украины. С начала года количество нарушений режима прекращения военных действий в Донбассе выросло в десять раз. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск не должно вызывать обеспокоенность.

Об эскалации конфликта — в материале “Ъ” «"Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия"».