Цена отходов

В Свердловской области с 2019 года проходит «мусорная реформа», призванная сделать прозрачным процесс обращения с твердыми коммунальными отходами — от сбора до переработки и утилизации. За это время удалось организовать десятки тысяч контейнерных площадок, а процент сортировки отходов увеличить с 4% до 11%. Камнем преткновения остается строительство мусоросортировочных комплексов, против которых выступают местные жители.



С 2019 года российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, размещение, обезвреживание и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) отвечают региональные операторы. Для снижения затрат на вывоз и захоронение мусора власти Свердловской области разделили территорию региона на три зоны.

Статус регионального оператора в Восточной зоне (входит административный центр Екатеринбург) получило ЕМУП «Спецавтобаза». С компанией был заключен контракт на сумму 15,2 млрд руб. сроком на 12 лет. Западную зону (Первоуральск) в течение девяти лет и семи месяцев будет обслуживать ООО «ТБО “Экосервис”». За свои услуги предприятие возьмет 4,7 млрд руб. На десять лет и семь месяцев тюменская компания «Рифей» стала регоператором в Северной зоне (Нижний Тагил). Сумма контракта — 12,2 млрд руб.

«Весь 2018 год был посвящен разработке нормативно-правовой базы для работы региональных операторов. В первые месяцы реформы испытывали трудности, пришлось подключаться к процессу в ручном режиме, но мы достойно выдержали нагрузку. В итоге 2019 год был посвящен налаживанию работы регоператоров и выстраиванию инфраструктуры»,— отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. По его словам, в связи с сокращением количества свалок (с 370 до 37), которые традиционно использовались в качестве мусорных полигонов, региональным властям пришлось перераспределять потоки отходов, менять подрядчиков по перевозке и создавать в муниципалитетах необходимую инфраструктуру.

Так, за два года реформы в Свердловской области было создано несколько тысяч контейнерных площадок, приобретено порядка 35 тыс. новых контейнеров в 2019 году и 17 тыс.— в 2020 году. Из регионального бюджета на эти цели было выделено 180 млн руб., размер вложений операторов по обращению с отходами составил порядка 200 млн руб. Кроме того, в 2019 году для сбора и вывоза ТКО было закуплено 140 единиц спецтехники, в 2020 году — еще 79 машин. Господин Свалов отметил, что в ближайшее время крупных закупок спецтехники не планируется — только в случае поломок машин. Всего на модернизацию инфраструктуры и создание новых контейнерных площадок муниципалитетам Свердловской области в 2020 году было выделено 600 млн руб.

Парадоксы системы

По данным свердловского минЖКХ, в среднем за год уральцы производят порядка 1,5 млн тонн отходов, ежемесячно на полигоны и мусоросортировочные комплексы вывозится 120 тыс. тонн мусора. Так, в 2020 году в регионе было собрано более 1,47 млн тонн ТКО, 182 тыс. тонн из которых были отсортированы и утилизированы, а более 1,44 млн тонн отправлены на мусорные полигоны. «До начала мусорной реформы процент сортировки отходов составлял 4%. Сейчас он достиг 11%. При этом в прошлом году мы превысили план по объему отсортированного мусора на 1,5%»,— отметил Егор Свалов.

Улучшения показателей, считают власти Свердловской области, можно достичь введением в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов (МСК), а также раздельного накопления ТКО. Согласно обновленной в 2020 году территориальной схеме, в регионе планируется построить 12 МСК, семь из которых будут размещены в Восточной зоне, три — в Северной, еще два — в Западной. Помимо этого, во всех трех зонах запланировано создание или реконструкция мусорных полигонов (всего 11 объектов). На эти цели необходимо более 19,9 млрд руб.

Уже завершено проектирование мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле мощностью 185 тыс. тонн в год (будет обслуживать нижнетагильскую агломерацию и Горноуральский городской округ) и комплекса в Краснотурьинске мощностью 130 тыс. тонн в год (охватит все северные муниципалитеты Свердловской области). Как сообщил Егор Свалов, решается вопрос с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) о финансировании реконструкции МСК в Первоуральске (мощностью 200 тыс. тонн в год). «2021 год будет посвящен началу строительства объектов, которые получили положительные заключения экспертиз. Приблизительный срок их ввода в эксплуатацию —2024–2025 годы. Уже в конце 2022 года в эксплуатацию планируется ввести МСК в Красноуфимске и Первоуральске»,— отметил замминистра.

По его мнению, в обществе существует множество парадоксов относительно «мусорной реформы». «Люди готовы жить рядом со старой свалкой, которая существовала десятилетиями и создавалась, когда отсутствовало требовательное отношение к окружающей среде. Зато создание технологически новых и безопасных объектов у населения вызывает негатив»,— рассказал господин Свалов. Он отметил еще один парадокс: «Люди готовы смириться со своим мусором, но не готовы видеть чужой, когда речь заходит о строительстве межмуниципальных мусоросортировочных комплексов».

Отметим, сейчас в Свердловской области действуют три МСК — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Алапаевске, а также около 50 предпринимателей и организаций, которые занимаются переработкой пластика, стекла и бумаги. При этом, по данным регионального минЖКХ и экспертов, таким компаниям не хватает объемов отсортированного мусора.

Реформа дается с боем

Региональные операторы отмечают, что во время выстраивания новой системы обращения с ТКО актуализировался ряд проблем, в том числе те, которым ранее не уделялось должного внимания. В первую очередь регоператоры отметили увеличение объемов отходов и превышение установленного в территориальной схеме нормативного показателя. По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, в 2020 году объем вывезенного мусора превысил норматив на 23% и составил около 2,6 млн кубометров (на 150 тыс. кубометров больше, чем в 2019 году). «Во-первых, на это повлиял период самоизоляции. Чтобы справиться с потоком отходов, нам пришлось пересмотреть логистику, увеличить количество рейсов, вывести на маршруты дополнительные мусоровозы. Во-вторых, сказалось то, что регоператоры начали оказывать услуги в тех территориях, где раньше отходы не вывозились»,— пояснил господин Потапов.

Недовольство и непонимание у части свердловчан, отмечают регоператоры, вызвала отмена бесконтейнерного сбора мусора, когда вывоз ТКО осуществлялся один или два раза в неделю в определенные часы. После отмены такого порядка сбора отходов в населенных пунктах начали устанавливать контейнерные площадки. «Люди не всегда относятся с радостью к этому. Появляются те, кто недоволен близостью или отдаленностью площадки»,— рассказал Федор Потапов.

По словам директора ЕМУП «Спецавтобаза» Натальи Зубовой, одними из главных проблем остаются отсутствие достоверной базы данных по потребителям и полное или частичное отсутствие реестров мест накопления отходов в муниципалитетах. «Самая главная сложность с начала работы заключалась в необходимости не только разобраться в коллизиях законодательства, но и грамотно информировать граждан по самым разным вопросам — от имеющихся льгот, правил и способов перерасчета до организации мест накопления»,— добавила госпожа Зубова.

Помимо этого, регоператоры указывают на проблемы доступности контейнерных площадок: муниципальные власти не всегда регулярно очищают подъезды к контейнерам, а жильцы часто ставят машины около мусорных баков.

Тариф вызвал вопрос

Наиболее дискуссионной стороной «мусорной реформы» стал тариф на вывоз отходов. Согласно измененному законодательству, размер оплаты начисляется согласно нормативу по накоплению ТКО на одного человека. Изначально установленные высокие тарифы на вывоз мусора вызвали недовольство населения. В результате ФАС потребовала пересмотреть тарифы по большинству территорий. Позже их снизили. Отметим, некоторые активисты и политические деятели до сих пор выступают против установленного тарифа.

«Сложности связаны с деньгами и с привычками. До экологической реформы услуга по вывозу отходов входила в статью “Содержание жилья”, и в каждом населенном пункте ее стоимость была индивидуальной. Минус в том, что при такой схеме нарушались санитарные правила, при этом мало кто отслеживал объем начислений,— пояснил исполнительный директор компании “Рифей”.— Когда обращение с отходами стало коммунальной услугой, расход стали воспринимать как дополнительный, и некоторые люди негативно отнеслись к новой, по их мнению, оплате. По сути, для потребителя на первый взгляд ничего не изменилось — во дворе стоит контейнерная площадка, на нее приносят ТКО, потом мусоровоз забирает». По словам заместителя директора по общим вопросам компании ТБО «Экосервис» Ксении Лумповой, большую долю тарифа составляют затраты на транспортировку отходов. «Также в тариф входят расходы на захоронение ТКО, расчетно-кассовое обслуживание, зарплаты сотрудников, коммунальные ресурсы для офисов»,— добавила она.

Егор Свалов отметил, что в 2021 году средняя собираемость платы за коммунальную услугу по вывозу мусора составляет порядка 80%. «Этого еще недостаточно, но процент хороший. В прошлом году, с учетом спада экономической деятельности, распространением коронавируса и локдауна в первом полугодии было резкое падение сборов на 20%. Сейчас мы выходим на уровень 2019 года»,— рассказал господин Свалов, подчеркнув, что если люди будут массово не платить, то «вся выстраиваемая система может рухнуть». Регоператоры отмечают, что взыскивать плату в судебном порядке для них невыгодно. «В этом случае регоператор получает оплату с задержкой, а потребитель оплачивает и пени, и государственную пошлину, и представительские расходы»,— пояснил господин Потапов.

Согласно постановлению Региональной энергетической компании (РЭК), с июля 2021 года тарифы на вывоз мусора увеличатся. Так, у «Рифея» для жителей многоквартирных домов (МКД) стоимость услуги увеличится со 121,7 руб. до 125,7 руб. за человека, а для жителей частных домов — со 136,8 руб. до 141,3 руб. Тариф у ТБО «Экосервис» вырастет на 2 руб. и составит 95,7 руб. для жителей МКД, и 107,6 руб.— для частников. У «Спецавтобазы» стоимость услуги вырастет до 100,9 руб. (сейчас 98 руб.) в многоквартирных домах, и до 113,5 руб. в частном секторе (сейчас 110,1 руб.). Жители многоквартирных домов в Екатеринбурге будут платить 127,2 руб. вместо 123,5 руб., а частного сектора — 155,9 руб. вместо 151,3 руб.

По мнению регоператоров, установленные РЭК тарифы обоснованы. Некоторые эксперты высказывают мнение о недостаточности тарифов, поскольку у регоператоров в части регионов России высокая несобираемость платежей. «С точки зрения бизнеса я считаю тариф адекватным, потому что сейчас очень дорогая логистика, необходимо содержать транспорт и работников. Финансы, вкладываемые в этот процесс, длительные»,—подчеркнула сооснователь проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова. По ее словам, для потребителей тариф кажется необоснованным: «Люди хотят видеть изменения, чтобы понимать, за что они платят. Ощущается нехватка коммуникации». Эксперты полагают, что повышение затрат на логистику, создание и содержание инфраструктуры, рост цен на топливо, необходимость индексации зарплат и соцвыплат приведут к повышению тарифов на вывоз мусора.

Анастасия Реутова