«Есть те, кто уже готов внедрить систему раздельного сбора отходов»

Наталья Зубова, директор ЕМУП «Спецавтобаза»



— Как изменились потоки ТКО после начала «мусорной реформы»?

— С начала реформы были проинвентаризированы места накопления отходов и их сбор в частном секторе. Комплексная работа по предотвращению несанкционированного складирования мусора привела к увеличению транспортируемых объемов ТКО. Так, в 2019 году на одного жителя многоквартирного дома в Екатеринбурге приходилось 0,239 кубометра мусора, в 2020 году — уже 0,257 кубометра при установленном нормативе 0,213 кубометра.

При этом в области прирост намного существеннее, чем в Екатеринбурге. Например, по сравнению с январем 2020 года за первые дни текущего в муниципалитетах Свердловской области было вывезено на 16% отходов больше. В Екатеринбурге показатели выросли на 1%. Ожидаем, что в ближайшие три-четыре года количество мусора будет увеличиваться именно в населенных пунктах региона.

Одной из причин является то, что регоператоры организовали вывоз ТКО из населенных пунктов, где раньше этого не было. Также формируется схема обязательного сбора мусора в частных секторах, где раньше недобросовестные люди могли оставить отходы на окраинах, в лесах, полях и оврагах. Теперь весь этот объем ТКО будет свозиться на полигоны для правильного захоронения. Также продолжается ликвидация несанкционированных свалок. В 2020 году было ликвидировано 178 стихийных завалов мусора.

— Как в Свердловской области реализуется система раздельного сбора мусора?

— С 1 июля 2020 года совместно с минЖКХ Свердловской области был запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора. На сегодня в него вовлечены уже 115 тыс. человек, раздельный сбор организован в 345 многоквартирных и 4,5 тыс. индивидуальных домах. За редким исключением настрой у людей положительный. Это подтверждает анализ отходов, поступающих на мусоросортировочные комплексы с контейнерных площадок, где уже введен раздельный сбор. По ряду домов количество пригодного для переработки мусора в баках достигает 60–70%. Тогда как в других может быть не более 5%.

К проекту активно стали подключаться представители бизнес-сообщества. Есть те, кто уже готов внедрить систему раздельного сбора отходов на постоянной основе. Однако мы хотели бы увидеть в числе активных участников управляющие компании и ТСЖ, представляющие интересы жителей многоквартирных домов, а также органы местного самоуправления, поскольку они отвечают за организацию мест накопления в частном секторе.

— Какой эффект даст система раздельного сбора отходов?

— Оценивать результаты внедрения системы раздельного сбора отходов необходимо в долгосрочной перспективе. В первую очередь раздельный сбор позволяет уменьшить процент отходов, поступающих на захоронение. Как следствие, мы продлеваем срок эксплуатации полигонов, и в будущем меньше денег будет тратиться на рекультивацию старых и устройство новых мест размещения. Кроме того, происходит вовлечение в оборот вторичного сырья, уменьшение расходов жителей на различные продукты, потому что вырабатывается ответственное потребление. В долгом периоде происходит уменьшение негативного влияния на окружающую среду, что за пределами десяти лет с учетом накопительного эффекта будет выражаться в экономии средств на проведение природоохранных мероприятий.

Беседовала Анастасия Реутова