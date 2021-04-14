Вопрос цены

Член комитета по экологии и природопользованию СОСПП Галина Пахальчак



Несмотря на начатую в 2019 году «экологическую реформу», Счетная палата РФ охарактеризовала ситуацию в обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО) как неблагополучную. Согласно анализу ведомства, в 2020 году уровень переработки отходов не превышал 7%, а более 90% мусора по-прежнему направлялось на полигоны и свалки. При существующих темпах роста объемов ТКО, полагают аудиторы, в 32 регионах мощности мусорных полигонов будут исчерпаны к 2024 году, а в 17 — к 2022 году. По мнению Счетной палаты, «экологическая реформа», призванная решить проблему, по вине федеральных и региональных властей пока безуспешна.

В Свердловской области также наблюдается отставание от определенных задач на два-три года. Например, до сих пор не сданы в эксплуатацию мусоросортировочные комплексы в Красноуфимске и Нижнем Тагиле. По ряду других объектов до сих пор идет согласование документации и прохождение экспертиз.

Одна из главных причин отставания от целевых показателей и сроков — неэффективная просветительская работа с населением или ее полное отсутствие. Жители региона оказались не готовы к «экологической реформе» — они не хотят строительства мусоросортировочных комплексов и всячески этому сопротивляются. Ущерб был бы меньше, если бы с населением начали работать на предпроектном этапе, подробно объясняя важность и пользу таких объектов, сроки строительства и специфику работы.

В качестве второй причины можно выделить отсутствие у региональных операторов опыта в реализации крупных инвестиционных проектов по строительству мусоросортировочных комплексов. Поскольку ранее компании занимались только вывозом, сортировкой и размещением мусора. Для них строительство комплексов стало новой работой.

Кроме того, деятельность Российского экологического оператора (РЭО) в части эффективного взаимодействия с региональными операторами оказалась недостаточной — некоторые регионыне были готовы вступить в реформу. Опыт также показал, что пакет необходимых законодательных актов, подготавливаемых с 2014 года, был неполным и до сих пор имеет пробелы, например в части предоставления льгот для строительства мусоросортировочных комплексов.

Не исключено, что тарифы на услуги региональных операторов со временем могут измениться. Так, в качестве стимулирования жителей можно предусмотреть систему дифференцированных тарифов. Но если мы хотим изменить ситуацию, то необходимо вкладывать деньги и повышать уровень экологического просвещения населения.