Егор Свалов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области



— Как создание инфраструктуры, в том числе строительство мусоросортировочных комплексов (МСК), может повлиять на размер тарифа?

— Величина единого тарифа, определенная при подготовке конкурсных отборов регоператоров, являлась объективной. Дальнейшее ее снижение в результате предписаний антимонопольных органов привело к дефициту средств по модернизации существующей инфраструктуры и созданию новой. Для строительства объектов единого тарифа недостаточно, необходимы меры господдержки. Сейчас строительство МСК в основном идет за счет внебюджетных источников, в частности кредитов.

Инвестсоставляющие есть у некоторых объектов, но в минимальном объеме, потому что тариф не может расти выше, чем официально разрешенная инфляционная составляющая. Если новые объекты будут претендовать на более высокую долю в тарифе, то мы будем искать способы компенсации затрат из бюджета. Нельзя перекладывать на население компенсацию затрат.

Сейчас мы ждем утверждения постановления по мерам поддержки создания МСК и подобных им объектов. Документ, разрабатываемый Российским экологическим оператором, предлагает несколько механизмов: субсидирование капитальных затрат, субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, вхождение в уставный капитал предприятий, возможности создания «зеленых облигаций», предоставление техники в лизинг.

— Как будет организован процесс строительства МСК в Екатеринбурге?

— Напомню, в начале марта победителем предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса стало ООО «Экологические системы». У компании есть опыт эксплуатации МСК в Тюмени, а также опыт создания подобных объектов на севере Свердловской области. Стоимость концессии составит 11 млрд руб. без учета банковских процентов. Заключить его планируется осенью, срок ввода объекта в эксплуатацию — 2026 год.

Сейчас отходы свозятся на Северный полигон, который находится в районе Верхней Пышмы. Однако к 2023–2024 году он исчерпает свои возможности и будет закрыт. Для размещения отходов в течение еще двух лет на смежном с действующим полигоном участке площадью порядка 15 га будет создана мусоросортировочная линия и полигон «Екатеринбург-Север». После открытия МСК «Екатеринбург-Юг» на полигоне будут размещаться строительные отходы — особенно актуально в преддверии комплексного развития территорий города. Также «Екатеринбург-Север» будет использоваться в качестве резервной площадки для «Екатеринбург-Юга».

— К какому уровню сортировки и переработки ТКО планируется прийти после окончания реформы?

— Целью реформы является сокращение количества отходов, которые мы образуем и захораниваем. В соответствии с указом президента, к 2030 году доля захораниваемых отходов должна сократиться на 50%. Все остальное должно идти через сортировки на дальнейшую переработку и использоваться как вторичный ресурс. Мы планируем подойти к 80–85% сортируемых и перерабатываемых отходов. Так, из 100% привезенных на полигон ТКО порядка 20% можно с учетом раздельного сбора мусора сразу отправить на переработку и вторичное использование. Еще порядка 30% — органические отходы, которые пойдут на объекты компостирования для преобразования в техногрунт. Его можно будет использовать для пересыпки и рекультивации полигонов. Около 15–20% от всех отходов будут перерабатываться в альтернативное топливо (RDF). В результате только 15–20% всех отходов будут захораниваться.

Беседовала Анастасия Реутова