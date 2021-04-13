Курицу привязывают к полке

В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. За последние 60 дней в большинстве регионов эта продукция подорожала более чем на 10%, что дало правительству право на такое решение, сообщили в Минсельхозе. Фиксация розничных цен на масло и сахар не помогла сдержать рост цен в оптовом канале, напоминают птицеводы.

За последние 60 дней мясо птицы и яйца в России подорожали более чем на 10%, что дало правительству право установить предельные розничные цены на эту продукцию. Об этом сообщила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимыми продуктами 13 апреля. Фрагмент аудиозаписи есть у “Ъ”.

По словам госпожи Лут, решение, наверное, будет приниматься, так как цены растут во всех регионах.

“Ъ” направил запрос в пресс-службе правительства. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов считает, что вопрос механизма фиксации цен упоминался скорее «в векторе того, что он действует и забывать об этом нельзя».

Вопрос о стоимости мяса птицы обострился в начале марта. Так, Федеральная антимонопольная служба по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку соблюдения участниками рынка антимонопольного законодательства. Кроме того, о необходимости сдерживания цен на мясо птицы и яйца говорили на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Как уточняли источники “Ъ”, тогда производители согласились два месяца не направлять сетям предложения об увеличении цен на тушку бройлера. Взамен участники рынка рассчитывают на субсидирование производства (см. “Ъ” от 2 марта).

По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за январь—март — на 14,3%.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что установление предельно допустимых розничных цен не относится к компетенции министерства. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов поясняет, что подготовкой предложений об установлении предельных розничных цен занимается Минэкономики по результатам анализа состояния розничных цен и с учетом влияния сезонного фактора. В Минэкономики оперативный комментарий также не предоставили.

Источник “Ъ” среди птицеводов указывает, что цены на мясо птицы в оптовом канале уже начали снижаться со 145–150 руб. до 130–135 руб. за 1 кг.

Более заметная корректировка возможна после преодоления давления со стороны себестоимости и значительного прироста объема производства. При благоприятном урожае зерновых этого можно ожидать в конце летних месяцев, говорит он.

Собеседник “Ъ” напоминает, что на масло и сахар цены были зафиксированы в рознице, но в оптовых каналах цены сильно и быстро росли, в том числе разгоняя себестоимость в других пищевых отраслях. Так, в том числе из-за роста стоимости подсолнечного масла о повышении цен на 5–12% недавно уведомили производителей майонеза и соусов.

Алексей Полухин