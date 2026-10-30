Spotify готовит ИИ-сервис для создания ремиксов
Шведский стриминговый сервис Spotify планирует запустить сервис, позволяющий пользователям создавать собственные версии песен на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Сервис позволит делать ремиксы, менять жанры композиций, заменять вокал одного исполнителя на другого. Запуск намечен на первый квартал 2027 года. Услуга будет доступна платным подписчикам, но с доплатой $4–5 в месяц.
Роялти от ремиксов, созданных пользователями, будут направляться оригинальным артистам, а прослушивания — засчитываться в чартах в пользу исходных песен.
Как пишет FT, Spotify уже заключил лицензионные соглашения с Universal Music Group, независимой группой лейблов Merlin и французской Believe. Переговоры с Sony Music и Warner Music относительно запуска сервиса продолжаются.