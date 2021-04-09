Сами соусами

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причины — продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла. Но другие участники рынка предупреждают, что в середине года цены поднимут поставщики почти всего продовольствия.

ГК «Эфко» (бренд «Слобода»), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки «Ряба», «Сдобри») и компания «Скит» предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5–12% в апреле в зависимости от вида продукции. Копия обращений производителей есть у “Ъ”. Как пишет НМЖК, цены на ключевое сырье продолжают расти: с конца 2020 года по март подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции — на 20–44%. Кроме того, выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики, указывает НМЖК. Там подчеркивают, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит избежать убытков. Источник “Ъ” среди торговых сетей подтвердил получение уведомлений. В «Верном» заявили, что большая часть предложений о росте закупочных цен на 5–17% пока находится на рассмотрении.

Коммерческий директор «Скита» Леонид Аксельрод говорит, что рост цен на подсолнечное масло стал «катастрофой» для переработчиков, потому что пересматривать отпускные цены адекватно компании не могут.

Для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку установлена в размере 95 руб. за 1 л, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене — 130–135 руб. за 1 л, указывает он. Гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») Леонид Барышев говорит, что почти все поставщики сырья и ингредиентов — уксуса, пленки, масла, сахара — ежемесячно пересматривают цены. Гендиректор ГК «Русагро» («Мечта хозяйки» и др.) Максим Басов заявил, что группа поднимает цены на часть продуктов в некоторых регионах в пределах 10%. «Прибыли практически нет»,— отметил он. В «Эфко» и НМЖК комментарии не предоставили. Источник “Ъ” на рынке указывает, что о повышении цен сообщили ключевые поставщики и сетям, скорее всего, придется принять условия.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на Биржевом форуме 7 апреля, Reuters Повышение инфляционного давления в мире налицо, и это отражается и в ценах на продовольственные товары

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что средние цены на сырое подсолнечное масло в России с начала года выросли с 88 тыс. до примерно 118 тыс. руб. за тонну и пока стабилизировались на этом уровне. По его словам, продукт какое-то время оценивался с высокой премией в том числе из-за неопределенности с введением Россией экспортной пошлины до официального сообщения регулятора.

В мире за последние две недели подсолнечное масло подешевело примерно с $1,7 тыс. до $1,5 тыс., добавляет он. В «Русагро» ожидают снижения цены на масло в России с учетом введения пошлины и укрепления рубля, заявил господин Басов. Экспорт масла из РФ облагается пошлиной в размере 70% от разницы между $1 тыс. за тонну и индикативной ценой с 1 сентября.

Как отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, было ожидаемо, что поставщики масложировой продукции, включая вертикально интегрированные холдинги, попытаются компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза, учитывая его колоссальную популярность в России. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что часть компаний могут повысить цены меньше других, попытавшись увеличить долю рынка. По данным Nielsen, в январе—феврале продажи майонеза в РФ в натуральном выражении снизились на 0,6% год к году.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен.

Но источник “Ъ” на рынке указывает, что ситуация с удорожанием ингредиентов для пищевой промышленности развивается стремительно и внепланово повысить цены в середине года могут поставщики почти всех продуктов, кроме разве что мяса, которое уже заметно подорожало. По его словам, вероятно неоднократное повышение цен на 2–3% на молочные продукты, сладости, напитки и снеки.

Анатолий Костырев