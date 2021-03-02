Птицеводы зажимают цены

Крупные производители мяса птицы и яиц, включая «Черкизово», «Приосколье», «Продо», готовы сдерживать цены на свою продукцию. Из-за увеличения стоимости кормов, сокращения производства из-за птичьего гриппа и снижения поставок инкубационного яйца мясо бройлеров за неделю к 24 февраля подорожало на 1,9%, яйца — на 2,6%, на что уже обратила внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Взамен участники рассчитывают на субсидирование производства.

Члены Национального союза птицеводов (включает группу «Черкизово», «Продо», «Приосколье», ГАП «Ресурс», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и др.) договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца. Об этом сообщил 2 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев по итогам совещания с предприятиями. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов уточнил “Ъ”, что юридически оформленной договоренности пока нет, но есть намерение предприятий отрасли не повышать отпускные цены на свою продукцию в ближайшие несколько месяцев. Уровень цен при этом зависит от контрактов каждой компании с контрагентами, единого для всех ориентира не существует, уточнил он.

По словам источника “Ъ”, Минсельхоз совместно с участниками рынка должен к 4 марта выработать позицию и параметры возможного будущего соглашения.

В «Продо» заявили “Ъ”, что компании группы приняли на себя обязательства с 1 марта по 30 апреля не направлять в торговые сети предложения по повышению отпускных цен на тушки бройлеров.

Ростом цен на мясо птицы и яйцо уже заинтересовалась ФАС. В понедельник служба сообщила, что по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку соблюдения участниками рынка антимонопольного законодательства. По данным Росстата, с 16 по 24 февраля мясо птицы подорожало на 1,9%, яйца — на 2,6%. Основные причины — увеличение стоимости кормов, снижение производства из-за вспышек птичьего гриппа, а также снижение поставок инкубационного яйца, уточнили в Минсельхозе.

Сергей Лахтюхов добавляет, что в связи с планами по сдерживанию цен предприятия рассчитывают на поддержку со стороны государства. На заседании у Дмитрия Патрушева обсуждалась возможность увеличить предельный лимит льготных краткосрочных кредитов с 1 млрд до 1,5 млрд руб. А предприятиям, пострадавшим от птичьего гриппа, могут пролонгировать инвестиционные кредиты на 12 лет. Но сами участники рынка рассчитывают на субсидирование производства продукции. Учитывая рост себестоимости, по словам господина Лахтюхова, необходимо не менее 7–10 руб. на 1 кг.

Один из собеседников “Ъ” при этом видит риски нехватки мяса птицы на полках из-за сдерживания цен.

Он напоминает, что из-за птичьего гриппа и ситуации с инкубационными яйцами в январе производство мяса птицы сократилось на 6,4%, согласно Росстату. Сдерживание же цен приведет к повышенному спросу, в том числе к закупкам впрок, в результате чего могут быть перебои с продуктами на полках, поясняет источник “Ъ”. По его словам, если цены зафиксируются ниже себестоимости, предприятиям придется также сокращать расходы. Птицефабрики группы «Продо» в текущем году не планируют увеличивать площадь посадки птицы по сравнению с предыдущим годом, а также объем выпуска готовой продукции, говорят в компании. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин указывает, что главная задача — сохранить финансовую устойчивость предприятий, особенно небольших, чтобы как можно скорее вернуться к росту производства.

Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что будущее соглашение с птицеводами носит добровольно-принудительный характер.

Предприятия поставили перед фактом: если те не начнут сдерживать, а лучше — снижать цены, то с ними будут «вести диалог», как с другими отраслями, указывает он. В правительстве стали пристальнее следить за стоимостью продуктов питания, после того как в декабре 2020 года на рост цен на хлеб, подсолнечное масло, сахар и макароны обратил внимание президент Владимир Путин. В результате поставщики подсолнечного масла и сахара и торговые сети зафиксировали оптовые и розничные цены на эти товары до конца первого квартала текущего года. А для сдерживания цен на хлеб вводятся пошлины на экспорт зерна.

Алексей Полухин