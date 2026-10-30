Теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Токио
13-я ракетка мира Диана Шнайдер пробилась в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Токио. Общий призовой фонд состязания составляет $1,2 млн.
В четвертьфинале россиянка со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 победила филиппинку Александру Эалу, занимающую 19-е место в рейтинге WTA. В следующем матче Диана Шнайдер сыграет против 144-й ракетки мира словачки Мии Поганковой. В другом полуфинале встретятся канадка Лейла Фернандес (23-я) и представительница Узбекистана Камилла Рахимова (66-я).
Турнир в Токио завершится 1 ноября. В прошлом году победительницей стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.