«Счастливого пути, капитан Пикар!»
Умер Патрик Стюарт: реакция мировых СМИ
Британский актер театра и кино сэр Патрик Стюарт умер 29 октября в возрасте 86 лет. Широкому зрителю он наиболее известен ролями Чарльза Ксавьера (Профессор Икс) в кинофраншизе «Люди Х» и капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». СМИ по всему миру вспоминают актера, получившего известность благодаря культовым ролям в голливудском кино и сериалах.
Deadline (Лос-Анджелес, США)
Умер Патрик Стюарт: выдающемуся актеру театра, «Звездного пути» и «Людей Х» было 86 лет
В своих двух наиболее известных ролях — капитана Пикара и профессора X — Стюарт демонстрировал внутреннюю глубину. Очевидно, что и в образе капитана на мостике «Энтерпрайза», и в роли лидера мутантов, не покидавшего инвалидного кресла, актер с его особенным, сильным голосом мгновенно завладевал вниманием зрителей и коллег-актеров. Однако ярче всего талант Стюарта раскрывался в деталях — как прописанных в каноне этих вселенных, так и созданных им самим на экране.
Radio New Zealand (Веллингтон, Новая Зеландия)
Патрик Стюарт умер, и для треккеров это очень грустный день
Когда сериал «Звездный путь: Новое поколение» только начинался в 1987 году, это было чем-то новым… И в центре был Стюарт, казавшийся человеком, который менее всего может заменить капитана Джеймса Т. Кирка в исполнении Уильяма Шетнера. Очень британский, лысеющий и суровый, Пикар Стюарта совсем не напоминал Кирка… Стюарт привнес свой шекспировский бэкграунд, дав образу Пикара ту глубину, которая мгновенно заставляла желать зрителя следовать за ним к звездам… Стюарт, конечно, был не только Пикаром, но именно за эту роль его запомнят больше всего. И не такая уж это плохая судьба: он был актером, который радовал миллионы человек, вдохновлял первопроходцев всего и вся, чей персонаж показывал человечеству путь идти туда, куда никто никогда не заходил.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
От «Звездного пути» до «Людей X»: Патрик Стюарт привнес на экран глубину и драматизм
Ни один актер не смог показать коммерческий потенциал классической первоклассной британской актерской школы так, как это сделал Патрик Стюарт. Благодаря стилю, технике, невероятно тонкому, почти эстрадному искусству перевоплощения шекспировские актеры могут запросто переходить в голливудские фильмы и крупные телесериалы. А там они наглядно показывают работающим по методу Станиславского американским актерам, как нужно работать — иногда даже с самого начала своей карьеры в кино.
Rolling Stone (Сан-Франциско, США)
Умер Патрик Стюарт, всеобщий любимец, звезда «Звездного пути» и «Людей X». Ему было 86 лет
Стюарта в равной степени обожали и коллеги, и публика. Он был добродушным и открытым человеком. Все отмечали его простоту в общении и то, что в каждый проект он вкладывал всю душу. «Он не просто так — сэр Патрик Стюарт,— говорит создатель сериала “Звездный путь: Пикар” Акива Гоодсман.— Он классный, он веселый, с ним приятно выпить стаканчик вина. Или даже два. И он отлично умеет работать в команде». При этом для его фанатов он был фигурой культовой. «Ходить куда-то с Патриком — это как гулять с папой римским,— рассказывал о Стюарте британский актер Иэн Маккеллен.— Не то чтобы перед ним падали на колени, но он действительно затронул сердца очень многих людей».
Berliner Zeitung (Берлин, Германия)
На смерть Патрика Стюарта: «Счастливого пути, капитан Пикар!»
Смерть Патрика Стюарта вызвала много откликов в Голливуде и среди поклонников «Звездного пути» и «Людей X». Такие выдающиеся актеры, как Хью Джекман, Иэн Маккеллен и Уильям Шетнер, нашли очень личные слова, чтобы попрощаться со своим многолетним другом и коллегой. Его настоящей страстью сначала был театр. Стюарт в течение 14 лет входил в Королевскую шекспировскую труппу и сыграл множество классических ролей, в том числе Макбета, Шейлока и Оберона. Однако международное признание пришло к нему только тогда, когда ему было уже за 40. В 1987 году он получил роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь». Сериал имел всемирный успех. При этом он (Стюарт.— “Ъ”) использовал свое классическое театральное образование. Он создал образ капитана космического флота, похожего на героев шекспировских королевских драм. Более молодой аудитории Стюарт стал известен прежде всего в качестве профессора Чарльза Ксавье, наставника и создателя группы мутантов из серии марвеловских фильмов «Люди X».