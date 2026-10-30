«Счастливого пути, капитан Пикар!»

Когда сериал «Звездный путь: Новое поколение» только начинался в 1987 году, это было чем-то новым… И в центре был Стюарт, казавшийся человеком, который менее всего может заменить капитана Джеймса Т. Кирка в исполнении Уильяма Шетнера. Очень британский, лысеющий и суровый, Пикар Стюарта совсем не напоминал Кирка… Стюарт привнес свой шекспировский бэкграунд, дав образу Пикара ту глубину, которая мгновенно заставляла желать зрителя следовать за ним к звездам… Стюарт, конечно, был не только Пикаром, но именно за эту роль его запомнят больше всего. И не такая уж это плохая судьба: он был актером, который радовал миллионы человек, вдохновлял первопроходцев всего и вся, чей персонаж показывал человечеству путь идти туда, куда никто никогда не заходил.