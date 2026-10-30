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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ЖизньПотери

«Счастливого пути, капитан Пикар!»

Умер Патрик Стюарт: реакция мировых СМИ
Британский актер театра и кино сэр Патрик Стюарт умер 29 октября в возрасте 86 лет. Широкому зрителю он наиболее известен ролями Чарльза Ксавьера (Профессор Икс) в кинофраншизе «Люди Х» и капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». СМИ по всему миру вспоминают актера, получившего известность благодаря культовым ролям в голливудском кино и сериалах.
Патрик Стюарт

Патрик Стюарт

Hannah McKay / Reuters

Deadline (Лос-Анджелес, США)

Умер Патрик Стюарт: выдающемуся актеру театра, «Звездного пути» и «Людей Х» было 86 лет
В своих двух наиболее известных ролях — капитана Пикара и профессора X — Стюарт демонстрировал внутреннюю глубину. Очевидно, что и в образе капитана на мостике «Энтерпрайза», и в роли лидера мутантов, не покидавшего инвалидного кресла, актер с его особенным, сильным голосом мгновенно завладевал вниманием зрителей и коллег-актеров. Однако ярче всего талант Стюарта раскрывался в деталях — как прописанных в каноне этих вселенных, так и созданных им самим на экране.

Radio New Zealand (Веллингтон, Новая Зеландия)

Патрик Стюарт умер, и для треккеров это очень грустный день
Когда сериал «Звездный путь: Новое поколение» только начинался в 1987 году, это было чем-то новым… И в центре был Стюарт, казавшийся человеком, который менее всего может заменить капитана Джеймса Т. Кирка в исполнении Уильяма Шетнера. Очень британский, лысеющий и суровый, Пикар Стюарта совсем не напоминал Кирка… Стюарт привнес свой шекспировский бэкграунд, дав образу Пикара ту глубину, которая мгновенно заставляла желать зрителя следовать за ним к звездам… Стюарт, конечно, был не только Пикаром, но именно за эту роль его запомнят больше всего. И не такая уж это плохая судьба: он был актером, который радовал миллионы человек, вдохновлял первопроходцев всего и вся, чей персонаж показывал человечеству путь идти туда, куда никто никогда не заходил.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

От «Звездного пути» до «Людей X»: Патрик Стюарт привнес на экран глубину и драматизм
Ни один актер не смог показать коммерческий потенциал классической первоклассной британской актерской школы так, как это сделал Патрик Стюарт. Благодаря стилю, технике, невероятно тонкому, почти эстрадному искусству перевоплощения шекспировские актеры могут запросто переходить в голливудские фильмы и крупные телесериалы. А там они наглядно показывают работающим по методу Станиславского американским актерам, как нужно работать — иногда даже с самого начала своей карьеры в кино.

Rolling Stone (Сан-Франциско, США)

Умер Патрик Стюарт, всеобщий любимец, звезда «Звездного пути» и «Людей X». Ему было 86 лет
Стюарта в равной степени обожали и коллеги, и публика. Он был добродушным и открытым человеком. Все отмечали его простоту в общении и то, что в каждый проект он вкладывал всю душу. «Он не просто так — сэр Патрик Стюарт,— говорит создатель сериала “Звездный путь: Пикар” Акива Гоодсман.— Он классный, он веселый, с ним приятно выпить стаканчик вина. Или даже два. И он отлично умеет работать в команде». При этом для его фанатов он был фигурой культовой. «Ходить куда-то с Патриком — это как гулять с папой римским,— рассказывал о Стюарте британский актер Иэн Маккеллен.— Не то чтобы перед ним падали на колени, но он действительно затронул сердца очень многих людей».

Berliner Zeitung (Берлин, Германия)

На смерть Патрика Стюарта: «Счастливого пути, капитан Пикар!»
Смерть Патрика Стюарта вызвала много откликов в Голливуде и среди поклонников «Звездного пути» и «Людей X». Такие выдающиеся актеры, как Хью Джекман, Иэн Маккеллен и Уильям Шетнер, нашли очень личные слова, чтобы попрощаться со своим многолетним другом и коллегой. Его настоящей страстью сначала был театр. Стюарт в течение 14 лет входил в Королевскую шекспировскую труппу и сыграл множество классических ролей, в том числе Макбета, Шейлока и Оберона. Однако международное признание пришло к нему только тогда, когда ему было уже за 40. В 1987 году он получил роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале «Звездный путь». Сериал имел всемирный успех. При этом он (Стюарт.— “Ъ”) использовал свое классическое театральное образование. Он создал образ капитана космического флота, похожего на героев шекспировских королевских драм. Более молодой аудитории Стюарт стал известен прежде всего в качестве профессора Чарльза Ксавье, наставника и создателя группы мутантов из серии марвеловских фильмов «Люди X».
Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов

Командир фантастических миров

В детстве Патрик Стюарт играл в школьном театре. В 15 лет он бросил образование и начал подрабатывать репортером в местной газете. Но актерство, которым он продолжил заниматься, отнимало слишком много времени и мешало карьере в журналистике. В 1957 году Стюарт поступил в театральную школу Bristol Old Vic. Чтобы оплачивать обучение, студент устроился на работу в магазин продавцом мебели
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В детстве Патрик Стюарт играл в школьном театре. В 15 лет он бросил образование и начал подрабатывать репортером в местной газете. Но актерство, которым он продолжил заниматься, отнимало слишком много времени и мешало карьере в журналистике. В 1957 году Стюарт поступил в театральную школу Bristol Old Vic. Чтобы оплачивать обучение, студент устроился на работу в магазин продавцом мебели

Greta Pratt / Reuters

Первую роль Патрик Стюарт получил в 19 лет — он выступил на сцене Бристольского театра На фото: во время репетиции постановки «Два веронца» по пьесе Уильяма Шекспира в Лондоне, 1970 год
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Первую роль Патрик Стюарт получил в 19 лет — он выступил на сцене Бристольского театра
На фото: во время репетиции постановки «Два веронца» по пьесе Уильяма Шекспира в Лондоне, 1970 год

Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

Кадр из фильма «Дюна» (1984). Картина Дэвида Линча стала первой экранизацией книги Фрэнка Герберта — она вышла почти через 20 лет после публикации романа. «Дюна» провалилась в прокате и оказалась непонятна зрителю: продюсеры настояли на том, чтобы сократить отснятый материал вдвое — с четырех до двух часов. После этого Линч отрекся от проекта и заменил свое имя в титрах на псевдоним
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Кадр из фильма «Дюна» (1984). Картина Дэвида Линча стала первой экранизацией книги Фрэнка Герберта — она вышла почти через 20 лет после публикации романа. «Дюна» провалилась в прокате и оказалась непонятна зрителю: продюсеры настояли на том, чтобы сократить отснятый материал вдвое — с четырех до двух часов. После этого Линч отрекся от проекта и заменил свое имя в титрах на псевдоним

Dino De Laurentiis Productions

На съемках комедии «Джеффри» (1995)
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На съемках комедии «Джеффри» (1995)

Eric Weiss / WWD / Penske Media / Getty Images

В 1970–1980-х годах Стюарт снимался в британских телевизионных проектах, но популярность к актеру пришла только после выхода фильма «Звездный путь: Первый контакт» в 1996 году
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В 1970–1980-х годах Стюарт снимался в британских телевизионных проектах, но популярность к актеру пришла только после выхода фильма «Звездный путь: Первый контакт» в 1996 году

John Jorah Koster / ullstein bild / Getty Images

Со второй женой, продюсером Венди Нойс на премьере фильма «Миссия невыполнима» в Лос-Анджелесе, 1996 год. Их брак продлился три года
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Со второй женой, продюсером Венди Нойс на премьере фильма «Миссия невыполнима» в Лос-Анджелесе, 1996 год. Их брак продлился три года

Albert L. Ortega / WireImage / Getty Images

В 1996 году актер получил именную звезду на Голливудской аллее славы
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В 1996 году актер получил именную звезду на Голливудской аллее славы

Fred Prouser / Reuters

В фэнтезийном фильме «Духи Рождества» (1999) по новелле Чарльза Диккенса «Рождественская история» Патрик Стюарт сыграл Эбенезера Скруджа — персонажа, чье имя стало нарицательным для жадных людей
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В фэнтезийном фильме «Духи Рождества» (1999) по новелле Чарльза Диккенса «Рождественская история» Патрик Стюарт сыграл Эбенезера Скруджа — персонажа, чье имя стало нарицательным для жадных людей

Hallmark Entertainment

С предпринимателем Биллом Гейтсом во время презентации операционной системы Windows 2000. Актер стал приглашенным ведущим мероприятия
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С предпринимателем Биллом Гейтсом во время презентации операционной системы Windows 2000. Актер стал приглашенным ведущим мероприятия

Jeff Christensen / Reuters

С актером Иэном Маккелленом на Каннском кинофестивале, где они представили фильм «Люди Икс: Последняя битва», 2006 год
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С актером Иэном Маккелленом на Каннском кинофестивале, где они представили фильм «Люди Икс: Последняя битва», 2006 год

Tom Boland / Reuters

Актер дирижирует ансамблем Мичиганского университета, который исполняет саундтрек из фильма «Звездный путь», 2006 год
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Актер дирижирует ансамблем Мичиганского университета, который исполняет саундтрек из фильма «Звездный путь», 2006 год

Rebecca Cook / Reuters

С чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном на гонке, 2010 год
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С чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном на гонке, 2010 год

Action Images / Crispin Thruston Livepic / Reuters

Стюарт продолжал выступать на сцене на Бродвее в Нью-Йорке, в лондонском Вест-Энде и в Королевской шекспировской компании и после того, как стал звездой массового кино. Его последней крупной театральной работой стал спектакль «Ничейная земля»
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Стюарт продолжал выступать на сцене на Бродвее в Нью-Йорке, в лондонском Вест-Энде и в Королевской шекспировской компании и после того, как стал звездой массового кино. Его последней крупной театральной работой стал спектакль «Ничейная земля»

Illuminations Television Ltd

В 2007 году Патрик Стюарт стал покровителем британской благотворительной организации Refuge, которая помогает жертвам домашнего насилия. Актер рассказывал, что к этому шагу его подтолкнул собственный негативный опыт
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В 2007 году Патрик Стюарт стал покровителем британской благотворительной организации Refuge, которая помогает жертвам домашнего насилия. Актер рассказывал, что к этому шагу его подтолкнул собственный негативный опыт

Danny Moloshok / Reuters

Кадр из фильма «Логан: Росомаха» (2017)
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Кадр из фильма «Логан: Росомаха» (2017)

© 2017 Twentieth Century Fox

Патрик Стюарт проводит церемонию награждения Научно-технической премии «Оскар», 2018 год
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Патрик Стюарт проводит церемонию награждения Научно-технической премии «Оскар», 2018 год

Mario Anzuoni / Reuters

Актер выступает на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con, 2019 год
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Актер выступает на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con, 2019 год

Lisa Richwine / Reuters

В 2020 году Патрик Стюарт оставил свои отпечатки рук и ног в цементе перед Китайским театром TCL в Голливуде
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В 2020 году Патрик Стюарт оставил свои отпечатки рук и ног в цементе перед Китайским театром TCL в Голливуде

Mario Anzuoni / Reuters

Кадр из сериала «Звездный путь: Пикар» (2020–2023). В роли капитана Жан-Люка Пикара актер появился в четырех полнометражных фильмах и двух сериалах. Впервые этого персонажа он сыграл в 47 лет. Во время последнего проекта о космических приключениях актеру было 82 года
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Кадр из сериала «Звездный путь: Пикар» (2020–2023). В роли капитана Жан-Люка Пикара актер появился в четырех полнометражных фильмах и двух сериалах. Впервые этого персонажа он сыграл в 47 лет. Во время последнего проекта о космических приключениях актеру было 82 года

CBS Studios

С актрисами Джери Райан (слева) и Изой Брионес на премьере сериала «Звездный путь: Пикар» в Лондоне, 2020 год
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С актрисами Джери Райан (слева) и Изой Брионес на премьере сериала «Звездный путь: Пикар» в Лондоне, 2020 год

Simon Dawson / Reuters

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Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации
  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент