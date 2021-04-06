Шойгу объявил масштабную проверку готовности войск

В вооруженных силах России начались плановые контрольные проверки за зимний период обучения, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. В учениях участвуют все виды и рода войск. Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники»,— приводит слова господина Шойгу пресс-служба Минобороны.

В марте в Крыму прошли масштабные учения воздушно-десантных войск России. В рамках этих учений из России на полуостров перебросили 350 военнослужащих, боевые машины и самолеты Ил-76МД. После этого Украина и западные страны выразили обеспокоенность передвижением российских войск возле границ.