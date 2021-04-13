Совет и опасности

Как стало известно “Ъ”, глава МИД РФ Сергей Лавров в середине мая посетит министерское заседание Арктического совета в Исландии. Это важно по двум причинам: во-первых, к России там официально перейдет председательство в этой международной структуре, которую порой называют «теневым правительством Арктики». Во-вторых, в Рейкьявике Сергей Лавров впервые пообщается с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном. Если они договорятся об отдельной двусторонней встрече, она может начаться с жесткой публичной перепалки.

По словам информированных источников “Ъ”, Сергей Лавров «планирует визит» в Рейкьявик, где 19 мая пройдет министерское заседание Арктического совета. Исландия там передаст двухлетнее председательство в этой организации России. Напомним, в Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.

У Москвы весьма амбициозные планы: заняться экологическими, социальными и экономическими проблемами Заполярья. Подробнее о приоритетах российского председательства в интервью “Ъ” недавно рассказал посол МИД РФ по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов. По его словам, для решения стоящих перед регионом задач, среди которых и улучшение условий жизни населения, и сохранение биоразнообразия, и экономическое освоение Арктики (сопровождающееся проектами по добыче и переработке природных ресурсов и интенсификацией перевозок по Севморпути), необходимы коллективные усилия всех участников арктической «восьмерки». «Эти важные для обеспечения устойчивого развития Арктического региона темы будут находиться в центре внимания российского председательства в совете в 2021–2023 годах»,— отметил собеседник “Ъ”.

Встреча пройдет в гибридном формате. Подробнее об этом “Ъ” рассказал Фридрик Йонсон, старшее должностное лицо Арктического совета от Исландии. По его словам, предполагается, что министры иностранных дел будут присутствовать на мероприятии очно. Если же кто-то из них не сможет прилететь в Исландию, им обеспечат возможность участвовать в конференции с помощью видеосвязи. Представителям же многочисленных организаций-наблюдателей при Арктическом совете из-за продолжающейся пандемии сразу предлагают ограничиться онлайн-форматом.

Если, как и ожидается, главы МИДов всех приарктических государств доберутся до Рейкьявика, там Сергей Лавров сможет впервые лично пообщаться со своим новым американским коллегой Энтони Блинкеном. С большой долей вероятности они проведут отдельные двусторонние переговоры «на полях» заседания по Арктике.

У “Ъ” пока нет данных, что одна из сторон запрашивала такую встречу, однако ранее Сергей Лавров и его американские коллеги не упускали возможность пообщаться «на полях» многосторонних мероприятий и в формате тет-а-тет.

Энтони Блинкен станет седьмым госсекретарем США «на счету» Сергея Лаврова, который занимает свой пост с 2004 года. При этом их первая встреча обещает стать одной из самых сложных даже по сравнению с непростыми российско-американскими переговорами последних лет.

И без того напряженные отношения Москвы и Вашингтона обострились после того, как новый президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей». Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был отозван в Москву «для консультаций», и пока нет признаков того, что он в обозримом времени вернется в США. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью “Ъ” сказал, что отношения двух стран сейчас на самом низком уровне с окончания Холодной войны. А сам Сергей Лавров назвал линию Вашингтона в отношении Москвы «тупой».

Энтони Блинкен, в свою очередь, на днях пригрозил, что Москве придется «заплатить высокую цену», если она продолжит вести себя «агрессивно и безответственно». США обвиняют Россию в нагнетании обстановки на границе с Украиной. В интервью телеканалу «Эн-би-си» госсекретарь на днях сказал, что «серьезно обеспокоен» действиями российских властей. «На границе с Украиной сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все мы разделяем эту озабоченность»,— подчеркнул он. По утверждению Энтони Блинкена, только введенные США и их союзниками санкции не дают властям РФ проводить еще более агрессивную политику в отношении Украины.

Напомним, Белый дом также изучает целесообразность введения в отношении Москвы санкций за предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального, масштабную хакерскую атаку на федеральные ведомства США, предполагаемое вмешательство в американские выборы и подстрекательство к убийству американских военных в Афганистане.

На этом фоне встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена может стать не менее «жаркой», чем недавние американо-китайские переговоры в Анкоридже (штат Аляска, США). Напомним, там Энтони Блинкен буквально с первых же приветственных слов обрушился с жесткой критикой на китайские власти, обвинив их в многочисленных нарушениях прав человека и «мирового порядка, основанного на правилах». При этом обычно в ходе «протокольной» части встречи, открытой для прессы, дипломаты лишь здороваются и произносят формальные вступительные слова, после чего журналисты уходят, и начинается содержательная часть переговоров.

Так должно было быть и в Анкоридже: предполагалось, что главы делегаций уложатся с приветствием в четыре минуты. Однако китайская делегация отреагировала на провокационные реплики Энтони Блинкена 10-минутной отповедью, которая из-за последовательного перевода в итоге заняла 20 минут. После гневных комментариев главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра Ван И слово неожиданно вновь взяли американцы, и в итоге публичная перепалка продлилась почти час.

Источник, близкий к Кремлю, на вопрос “Ъ”, не опасаются ли в Москве, что в Рейкьявике повторится такой же сценарий, ответил: «Сергей Викторович известен умением остроумно парировать подобные выпады. За словом в карман он не полезет».

Елена Черненко