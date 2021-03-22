FCKNG QRNTN

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в КНР с первым визитом после начала пандемии коронавирусной инфекции, распространившейся с территории Китая на весь мир. Проходящие здесь переговоры составляют резкий контраст c недавними американо-китайскими консультациями, превратившимися в часовую публичную перепалку. У Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И в первый день визита, наоборот, все было как по учебнику дипломатического протокола. При этом главной темой их беседы стали как раз отношения с новой администрацией США.

Профилактика на высоте

Накануне приезда Сергея Лаврова в Гуйлинь китайские СМИ особо отмечали, что это первый визит российского представителя столь высокого уровня с момента всплеска эпидемии коронавируса в КНР. Пандемия, охватившая весь мир, изначально началась в китайском Ухане, но теперь в Китае, по сути, уже и нет коронавируса.

За день до прилета российской делегации в стране зафиксировали всего семь новых случаев COVID-19, и все они были завезены из-за рубежа.

Как Китаю удается сдерживать распространение вируса, гости из Москвы почувствовали на себе еще до вылета. Все приезжающие в Китай из-за рубежа должны проходить 3-недельный карантин в специальных обсервациях. Для немногочисленных официальных делегаций китайцы делают исключение, но меры профилактики жесточайшие. Всех членов российской делегации обязали не позднее чем за 48 часов до прибытия в КНР сдать тест на коронавирус. Затем всю делегацию протестировали еще раз — по прилету, прямо в аэропорту.

Все местные жители, которые будут в течение двух дней общаться с российскими гостями, затем должны сесть на карантин. Это касается и прилетевших в Гуйлинь из Пекина высокопоставленных представителей МИД КНР и сотрудников российского посольства.

Не придется сидеть на изоляции только министру иностранных дел Ван И.

Сами же двухдневные переговоры при этом проходят на территории закрытого гостиничного комплекса, из которого предварительно выселили всех постояльцев.

Из-за связанных с пандемией ограничений российские и китайские дипломаты пока не могут точно сказать, когда и на чьей территории в следующий раз встретятся главы двух государств, ранее ежегодно обменивавшиеся визитами. В июле исполняется 20 лет с момента заключения между Россией и Китаем Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В иной ситуации Владимир Путин и Си Цзиньпин непременно бы воспользовались круглой датой, чтобы встретиться лично, но пока у сторон нет уверенности, что такой саммит состоится.

Сергей Лавров, будучи в Китае, выразил свое отношение к коронавирусным ограничениям в шутливой форме: в ходе прогулки на корабле по реке Лицзян он надел черную маску с надписью «FCKNG QRNTN» (если вставить гласные, то в переводе с английского получится «гребанный карантин»).

Накануне у министра был день рождения, и, когда он поднялся на борт самолета, журналисты мидовского пула подарили ему эту маску и футболку с хулиганской надписью. Министр положил маску в карман пиджака, а потом, на корабле вспомнил о ней. По речке российскую делегацию катали не только для развлечения: это был удобный способ изолировать гостей до начала переговоров, пока проверялись их мазки на коронавирус.

Ряд СМИ и Telegram-каналов после того, как ролик с Сергеем Лавровым в черной маске был размещен в TikTok–канале российского МИДа, предположили, что министр таким образом посылает некие сигналы западной аудитории, едва ли не поддерживая протесты против карантинных мер. Это они еще не видели, что было написано на футболке.

@midrussia Журналисты пула подарили С.В.Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись Министру впору ? original sound - МИД России

Все по протоколу

На переговоры с Ван И Сергей Лавров явился уже в обычной маске, но затем снял ее вслед за китайским коллегой. Невозможно было не сравнить начало их переговоров с состоявшимися в конце минувшей недели американо-китайскими консультациями в Анкоридже (штат Аляска, США). Там новый госсекретарь США Энтони Блинкен буквально с первых же приветственных слов обрушился с жесткой критикой на китайские власти, обвинив их в многочисленных нарушениях прав человека и «мирового порядка, основанного на правилах».

Обычно в ходе «протокольной» части встречи, открытой для прессы, дипломаты лишь здороваются и произносят формальные вступительные слова, после чего журналисты уходят, и начинается содержательная часть переговоров. Так должно было быть и в Анкоридже: предполагалось, что главы делегаций уложатся с приветствием в четыре минуты. Однако китайская делегация отреагировала на провокационные реплики Энтони Блинкена 10-минутной отповедью, которая из-за последовательного перевода в итоге заняла 20 минут. После гневных комментариев главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра Ван И слово неожиданно вновь взяли американцы, и в итоге публичная перепалка продлилась почти час.

Начало же переговоров Сергея Лаврова и Ван И в Гуйлине выглядело как из учебника по дипломатическому протоколу.

Их приветственные слова уложились ровно в пять минут. Глава МИД КНР заявил, что Пекину и Москве «важно укреплять стратегическое взаимодействие в условиях нынешней обстановки в мире». Российский министр, в свою очередь, поблагодарив «дорогого друга» за приглашение посетить «один из самых живописных районов Китая», согласился, что «ситуация в мире очень быстро меняется». «Поэтому регулярные встречи между нами абсолютно оправданны, я очень ценю эту возможность»,— сказал Сергей Лавров, после чего журналистов попросили покинуть помещение.

По информации “Ъ”, главной темой первого дня их переговоров стали как раз отношения двух стран с США при новой американской администрации. Обсудить эту тему предложила китайская сторона.

Альтернатива доллару

Во вторник дипломаты обсудят двустороннюю повестку. Накануне визита Сергей Лавров дал интервью китайским СМИ, напомнив, что «связи между КНР и РФ характеризуются нашими руководителями и гражданами как лучшие за всю историю двусторонних отношений». «Думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика. В значительной степени эти связи вышли на такой беспрецедентный уровень благодаря договору»,— отметил он.

Напомним, Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и председателем ЦК Коммунистической партии КНР Цзян Цзэминем в Москве 16 июля 2001 года. По словам Сергея Лаврова, этот документ заложил политический и юридический фундамент для формирования между двумя странами отношений нового типа — «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Сергей Лавров напомнил, что договор был ратифицирован 28 февраля 2002 года.

«Мы исходим из того, что, когда в феврале 2022 года наступит 20-летие вступления в силу договора, он будет автоматически продлен на очередной пятилетний период»,— сообщил глава МИД РФ.

По его словам, Россия и Китай «продвигают конструктивную, объединительную повестку дня». Чего, как следует из интервью Сергея Лаврова, не скажешь о США. «Объективным тенденциям становления подлинно многополярного, демократичного мира пытаются помешать некоторые западные государства во главе с США, которые хотят любой ценой сохранить свое доминирование в глобальной экономике и международной политике, навязать всем и вся повсюду свою волю и требования»,— посетовал он.

Глава МИД РФ также отметил, что санкции стали главным инструментом действий не только США, но и Запада в целом на международной арене.

«Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию,— заявил Сергей Лавров.— Дипломатия — это отношения между людьми, это умение слушать и слышать друг друга, находить баланс интересов».

По его словам, «это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигают Россия и Китай».

При этом российский министр высказался за то, чтобы две страны продвигали не только это. «Нужно укреплять свою самостоятельность. Вы видите, как США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития и РФ, и КНР. Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару,— подчеркнул он.— Нужно отходить и от использования контролируемых Западом международных платежных систем».

В прошлом году доля доллара в торговле России и Китая впервые составила менее 50%. Впрочем, на втором месте во взаиморасчетах двух стран пока все еще евро. Национальные валюты пока на третьем.

Елена Черненко, Москва—Гуйлинь