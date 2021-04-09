Дипломатия санкционерок

Администрация президента США Джо Байдена собирается ввести новые санкции против России. По данным американских СМИ, они затронут в том числе близких к российскому президенту людей. Вашингтон готовится также выслать группу российских дипломатов и нанести удар по газопроводу «Северный поток-2», назначив для координации санкционных мер против него специального представителя. В Москве дают понять, что ответ будет жестким. Не исключено, в частности, что число американских дипломатов, которые будут высланы из России, может существенно превысить число их российских коллег, которые будут высланы из США.

Готовящийся удар

По информации агентства Bloomberg, администрация США провела «обзор враждебных действий» со стороны России и считает доказанной ее вину по четырем обвинениям. Это вмешательство в американские выборы, назначение наград за убийство американских солдат в Афганистане, взлом государственных и частных сетей через программное обеспечение компании SolarWinds и попытка отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Если из-за ситуации с господином Навальным ограничительные меры уже были приняты (см. “Ъ” от 3 марта), то ответить за три другие «прегрешения» Москве предстоит в ближайшее время.

Как сообщил источник агентства, рассматривается несколько вариантов ответа: санкции могут быть введены в том числе в отношении государственных агентств, ответственных за инкриминируемое России вмешательство в выборы, и лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, рассматривается и высылка из США «сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием». Источники настаивают: ответ, скорее всего, будет многосоставным.

Как пояснил в беседе с “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, американские меры будут, скорее всего, не слишком значительными, затронут конкретных сотрудников силовых структур и на экономику не повлияют, однако это все же подтолкнет рубль вниз:

«Нынешние события накладываются на обострение на Донбассе, что предсказуемо вызывает беспокойство у рыночных игроков».

Господин Тимофеев уточнил, что для введения санкций американская сторона будет использовать двойной подход: с одной стороны, по делу о вмешательстве в выборы применяется указ еще времен Дональда Трампа, в соответствии с которым, скорее всего, будут введены санкции против конкретных физических лиц — им заблокируют активы и откажут в получении американских виз. С другой стороны, по «делу SolarWinds» применяется другой указ, принятый еще президентом Бараком Обамой: там также предусмотрены подобные санкции против отдельных лиц и государственных структур, повинных в кибератаках.

«Самым опасным для России могло бы быть применение американского указа "О безопасности цепочек поставок в области информационных и коммуникационных технологий", который ранее применялся лишь в отношении китайских фирм,— под ограничения из-за него могут попасть российские телекоммуникационные компании»,— предположил Иван Тимофеев. Он, однако, подчеркнул, что пока не видит оснований для задействования именно этого указа. Эксперт подчеркнул, что не стоит придавать большого значения фразам о «лицах, близких к Владимиру Путину», поскольку такого рода формулировок нет в документах, на основании которых вводятся санкции, и под ограничения, скорее всего, попадут сотрудники государственных структур и силовых ведомств.

Новые санкции не единственный инструмент, с помощью которого Вашингтон решил бороться с влиянием Москвы.

Как стало известно изданию Politico, Белый дом планирует назначить специального представителя по вопросу газопровода «Северный поток-2», который должен координировать усилия по его остановке.

Издание сообщило, что эту роль пока неформально предложили Амосу Хохштайну, который при президенте Бараке Обаме работал спецпосланником и координатором по международным энергетическим вопросам. Господин Хохштайн также известен работой в наблюдательном совете украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Иван Тимофеев в беседе с “Ъ” пояснил, что с точки зрения американского законодательства назначение такого человека выглядит объяснимо: принятый в 2020 году закон «О защите европейской энергетической безопасности» предусматривает консультации с европейскими союзниками США по всем вопросам, связанным с российским газопроводом, в том числе и санкционным. Спецпосланник сможет решать эти задачи более эффективно, нежели американские послы в странах ЕС, не слишком погруженные в специфическую проблематику.

Планируемый ответ

Москва не оставила без внимания информацию, поступающую из Вашингтона: ее прокомментировал находящийся с рабочим визитом в Казахстане российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Я вот слышал, у них… назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток-2". Будет просто ездить и всем грозить. Ну такая вот дипломатия — не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов. Уже даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет (признан нежелательным в РФ.— “Ъ”), публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились»,— пояснил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация убеждает Москву, что полагаться ни на Вашингтон, ни на европейские столицы в «ключевых для жизнеобеспечения государства областях нельзя».

Отвечая на вопрос о грядущих санкциях, господин Лавров пояснил: «Это даже сложно комментировать, но отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных решений по этому вопросу. Ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось, потому что обычно нас обвиняют в таком количестве прегрешений, что за пару недель и даже за пару месяцев не управишься, но решили».

Жесткое высказывание Сергея Лаврова прокомментировали в Кремле. «Непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность политики США в отношении нашей страны делает возможным использование фактически любого лексикона для того, чтобы описать эту политику. Больше добавить нечего. Министр, как всегда, меток в своих формулировках»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем в случае, если из США вновь в качестве наказания будут высланы российские дипломаты, ответ необязательно может быть пропорциональным.

В Москве давно недовольны своего рода дипломатическим дисбалансом между МИДом и Госдепом. Дело в том, что по итогам «посольских войн» 2016–2018 годов у России и США осталось по 450 дипломатических сотрудников на территории друг друга. Но в случае с американскими дипломатами в эту цифру вошли представители посольства в Москве и консульств в других российских городах, в то время как в случае с российскими дипломатами под этот «потолок» попали и сотрудники постпредства РФ при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Их около 150 человек, что оставляет посольству РФ в Вашингтоне квоту в 300 сотрудников.

Российские власти давно говорят, что подводить под двусторонний «потолок» сотрудников постпредства несправедливо, поскольку они не занимаются отношениями двух стран и находятся на территории США лишь потому, что именно там расположена штаб-квартира ООН. Если же сейчас из Вашингтона вновь вышлют российских дипломатов, это вполне может побудить Москву ответить не зеркально, а асимметрично — то есть на высылку, например, 10 дипломатов Россия может ответить высылкой 160 американцев (10 «зеркально» и 150 в рамках исправления «дипломатического дисбаланса»).

При этом у сторон и без возможных грядущих обоюдных высылок и так серьезные проблемы с комплектацией посольств даже в рамках имеющихся «потолков». В декабре в газете The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что американцы не могут получить российские визы для своих сотрудников, причем не только дипломатов, но и технического персонала. Источники же “Ъ” с российской стороны говорят, что у России такая же проблема.

Так, США уже много месяцев не дают визу нескольким российским дипломатам, в том числе человеку, назначенному МИДом на должность пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне. Вину за сложившуюся ситуацию стороны перекладывают друг на друга.

Перспектива новых «наказаний» может отсрочить и возвращение в Вашингтон отозванного в Москву российского посла Анатолия Антонова. Напомним, его «пригласили на консультации» после того, как президент США Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина «киллером». Анатолий Антонов вылетел в Москву 20 марта. По данным источников “Ъ” в госструктурах РФ, изначально планировалось, что он вернется в Вашингтон в конце прошлой недели, однако в итоге в Москве планы пересмотрели, и он сдал билет. Позже замглавы российского МИДа Сергей Рябков сказал «РИА Новости», что Анатолий Антонов, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время, а в целом «решение этого вопроса зависит от готовности американской стороны пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой».

Алексей Наумов, Елена Черненко