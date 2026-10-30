Глава Binance заявил о сотрудничестве с силовиками из разных стран после взлома

О хакерской атаке на Binance стало известно сегодня рано утром. По заявлениям самой платформы, общий ущерб от инцидента составляет около $6,3 млрд. Предварительно, взлом платформы произошел из-за утечки конфиденциальной информации с ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. Binance заявила, что уже начала восстанавливать украденные активы.