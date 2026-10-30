Глава Binance заявил о сотрудничестве с силовиками из разных стран после взлома
Глава компании Binance Ричард Тэнг заявил, что руководство компании сотрудничает с силовыми структурами разных стран после хакерской атаки на криптобиржу. Его видеообращение опубликовала пресс-служба Binance в соцсети X.
«Будьте уверены: мы работаем круглосуточно, чтобы решить эту проблему, возместить пользователям потери и оправдать ваше доверие,— сказал господин Тэнг. — Хочу подчеркнуть: мы обязуемся покрыть все убытки, возникшие в результате взлома, за счет средств компании. Ваши активы в безопасности».
О работе над расследованием взлома Binance заявило ФБР, передает Reuters. Ведомство сообщило, что оно «осведомлено об инциденте и взаимодействует с соответствующими государственными и частными партнерами, чтобы определить масштаб произошедшего». Кроме того, к расследованию подключилась Секретная служба США.
О хакерской атаке на Binance стало известно сегодня рано утром. По заявлениям самой платформы, общий ущерб от инцидента составляет около $6,3 млрд. Предварительно, взлом платформы произошел из-за утечки конфиденциальной информации с ноутбука одного из DevOps-инженеров. Это позволило хакерам получить доступ к сервисным системам и вывести средства. Binance заявила, что уже начала восстанавливать украденные активы.