Арктике передают новую программу

Новая госпрограмма развития Арктики до 2024 года утверждена правительством — этот документ станет заменой прежней версии программы, которая в результате сокращения мероприятий и финансирования превратилась в рамочную и неэффективную. Теперь в госпрограмме будут содержаться в основном меры поддержки резидентов Арктической зоны — практически все финансовые ресурсы, которые заявлены на уровне 19,5 млрд руб. до 2024 года, будут направлены на стимулирование экономического освоения макрорегиона.

Правительство утвердило новую программу социально-экономического развития Арктики, рассчитанную на 2021–2024 годы. Как следует из документа, на четыре года реализации программы из федерального бюджета планируется выделить 19,5 млрд руб., что несколько меньше, чем рассчитывало Минвостокразвития при ее разработке еще осенью,— тогда ведомство оценивало ее стоимость в 23 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 сентября 2020 года). В текущем году объем бюджетных вливаний составит 3,4 млрд руб., в 2022-м — 6 млрд руб., в 2023-м — 5,2 млрд руб., а в 2024-м — 4,9 млрд руб.

Поясним, с принятием нового документа досрочно отменяется действовавшая до этого госпрограмма развития Арктики до 2025 года. Такой «перезапуск» потребовался в связи с тем, что отмененная теперь программа из масштабного документа превратилась в рамочный — практически все ее мероприятия были вынесены в другие программы, а финансирование сократилось со 190 млрд руб. до 7 млрд руб. В итоге власти признали ее неэффективной и решили полностью переписать документ.

Первая из двух частей новой госпрограммы описывает создание условий для привлечения частных инвестиций — именно для этого в ней сконцентрированы все финансовые ресурсы. По сути, документ фиксирует часть обязательств государства перед резидентами Арктической зоны — сама она, напомним, определена в 2020 году как территория, ориентированная на форсированное развитие по аналогии с Дальним Востоком,— и предполагает для этого запуск схожих механизмов: применение процедуры свободной таможенной зоны, налоговые льготы, а также пониженные ставки страховых взносов с 30% до 7,5% (для малого бизнеса — до 3,25%). Стать резидентом могут зарегистрированные на территории Арктики компании и предприниматели, готовые вложить в свой проект не менее 1 млн руб.,— к концу марта зарегистрировано 69 инвесторов, заявивших проекты стоимостью более 188 млрд руб.

Из текста программы следует, что к концу 2024 года государство рассчитывает привлечь 320 резидентов, от которых ожидают 63,4 млрд руб. инвестиций и создания 30 тыс. рабочих мест. Достичь этого планируется за счет мер поддержки — средства госпрограммы будут направляться на субсидирование пониженных ставок страховых взносов, а также льготных кредитов под 2% (выдаются инициаторам инфраструктурных и производственных проектов общей стоимостью не менее 500 млн руб.— на их получение претендует восемь резидентов с проектами на 3,3 млрд руб.).

В тексте самой госпрограммы разбивки финансирования по тем или иным мерам нет, однако, как следует из бюджета на 2021–2023 годы, эти траты составляют лишь небольшую часть. Наиболее же дорогостоящей должна стать компенсация резидентам части затрат на создание инфраструктуры — бюджетные траты на это оцениваются в 13 млрд руб. в ближайшие три года.

Вторая часть программы — создание условий для устойчивого социально-экономического развития, она носит скорее формальный характер. Предусматривается принятие нормативных актов, нацеленных на создание таких условий и раскрытие социально-экономического потенциала коренных народов. Впрочем, отметим, что социальная часть планов правительства по развитию Арктики разбросана по другим документам — в ключевых госпрограммах выделены арктические разделы.

Евгения Крючкова