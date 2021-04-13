Генсек НАТО назвал неоправданной переброску войск РФ к границе с Украиной

Увеличение военного присутствия России на границе с Украиной не вызвано реальной угрозой, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Киев утверждал, что численность российских войск у восточной границы Украины превысила 40 тыс. Кремль объяснял перемещение российских военных «неспокойной ситуацией» на Украине.

Генсек НАТО считает, что передислоцирование российских военных необходимо остановить. Об этом господин Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Значительное наращивание Россией военных сил (в регионе.— “Ъ”) не оправдано, необъяснимо и вызывает крайнее беспокойство»,— сказал генсек НАТО (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал Россию «остановить это увеличение военных сил на Украине и вокруг нее», а также «прекратить провокации и немедленно осуществить деэскалацию ситуации».

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта, когда стороны конфликта начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Главы МИДов стран G7 считают крупномасштабные передвижения российских войск «угрожающей и дестабилизирующей деятельностью». Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что «Россия заплатит» в случае агрессивных действий на границе с Украиной.

Об попытках урегулирования в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».