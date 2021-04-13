Страны G7 обеспокоены перемещением российских войск к границе с Украиной

Главы МИДов Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии выступили с заявлением по эскалации конфликта в Донбассе. Министры иностранных дел совместно с верховным представителем ЕС заявили, что «глубоко обеспокоены продолжающимся значительным наращиванием российских военных сил» на границе с Украиной и в Крыму. Конфликт в Донбассе обострился в конце марта. Киев утверждает, что численность российских войск у восточной границы Украины превысила 40 тыс., столько же дислоцировано в Крыму. Кремль заявил, что перемещение российских военных стало реакцией на неспокойную ситуацию на Украине.

В заявлении глав МИДов стран G7 и верховного представителя ЕС Жозепа Борреля говорится, что крупномасштабные передвижения российских войск, «проводимые без предварительного уведомления, являются угрожающей и дестабилизирующей деятельностью». Министры призвали Россию «прекратить провокации и незамедлительно снизить напряженность в соответствии со своими международными обязательствами». «Мы призываем Россию соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ, принятые ею в отношении транспарентности передвижения войск, и предоставить ответ в рамках процедуры, предусмотренной частью III Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности (в этой части говорится, что страны-участницы соглашения обязаны cотрудничать по "любой необычной и незапланированной деятельноcти их военных cил вне меcт их обычного раcположения в мирное время".— “Ъ”)»,— говорится в заявлении.

Министры иностранных дел вновь подтвердили «неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины», а также выступили в поддержку «украинской тактики сдержанности» и одобрили усилия Франции и Германии в рамках «нормандского формата». «Мы призываем все стороны конструктивно взаимодействовать в Трехсторонней контактной группе на основе предложений ОБСЕ о подтверждении и укреплении режима прекращения огня»,— уточняется в заявлении.

«Все объяснения нами уже были даны,— сказал журналистам во время пресс-колла пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.— И насчет перемещения наших вооруженных сил по собственной территории, и насчет того, что мы не представляем ни для кого угрозы, а также относительно того, что следует призвать вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий». На вопрос, планирует ли президент Владимир Путин контакты с лидерами стран G7, господи Песков сказал: «Если таковые будут, мы вам сообщим».

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель говорил, что Украина превращается во «взрывоопасный регион», поэтому Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности». Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил, что «Россия заплатит» в случае агрессивных действий на границе с Украиной. Лидер ведущей фракции Европарламента назвал эскалацию ситуации на востоке Украины одним из условий для ужесточения санкций против России.

Об урегулировании в Донбассе читайте в материале “Ъ” «Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».