Песков назвал перемещение российских военных реакцией на обстановку на Украине

Перемещение вооруженных сил России по территории страны является реакцией на неспокойную ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отрицает связь маневров с реакцией Кремля на внутреннюю обстановку.

«Мы достаточно часто перемещаем вооруженные силы по территории страны, у нас идет постоянный процесс того, что мы называем "военное строительство", это процесс развития вооруженных сил. И конечно, когда мы имеем у наших границ такой неспокойный регион, как Украина, с потенциалом возобновления военных действий, конечно же, мы на это чутко реагируем»,— ответил господин Песков на запрос Reuters.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия придумывает внешних врагов для решения внутренних проблем — в частности, связанных с лишением свободы оппозиционного политика Алексея Навального.

«Это, конечно, совершенно неверная постановка вопроса, абсолютно неверная. Это не имеет никакого отношения ни к каким арестантам, ни к кому»,— прокомментировал пресс-секретарь президента слова господина Данилова.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина снизить военное присутствие близ Украины. По сообщению немецкой стороны, госпожа Меркель во время телефонного разговора сказала, что возврат к прежней обстановке способствует деэскалации ситуации. Пресс-служба Кремля в сообщении о том же разговоре отметила, что Владимир Путин «обратил внимание на провокационные действия Киева».

О ситуации на юго-востоке Украины — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».