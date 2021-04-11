Лидер ведущей фракции Европарламента назвал условия для ужесточения санкций против России

Глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер выступает за ужесточение санкций против России при двух условиях. По его мнению, новые ограничения нужно вводить при эскалации ситуации на востоке Украины и при ухудшении здоровья оппозиционера Алексея Навального.

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации»,— сказал господин Вебер медиагруппе Funke (цитата по ТАСС).

Глава фракции назвал испытанием для Запада «усиление военного присутствия вокруг востока Украины». По его словам, при ухудшении ситуации «Северный поток-2» «ни в коем случае не имел бы под собой оснований».

В марте обострилась ситуация в Донбассе. Киев обвинил Москву в перемещении войск к границам с Украиной. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение российских войск тем, что Украина превращается во «взрывоопасный регион» и Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности».

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».