Путин объяснил Меркель перемещение российских войск «взрывоопасностью» Украины

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Россия может передвигать вооруженные силы по своей территории на свое усмотрение. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Украина превращается во «взрывоопасный регион», поэтому Москва принимает меры «для обеспечения собственной безопасности».

«Президент дал все необходимые разъяснения… мы, конечно же, вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение — это первое. И второе — безусловно, сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион»,— сказал господин Песков. По его словам, любая страна, которая граничит со «взрывоопасным регионом», будет принимать меры безопасности.

Кремль считает, что на Украине есть опасность «возобновления полномасштабных боевых действий». «Украинская сторона — об этом можно судить по различным заявлениям — не отвергает полностью мысли о силовом решении своей собственной проблемы с юго-востоком. В случае начала боевых действий и в случае повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу… ни одна страна мира не останется в стороне»,— добавил господин Песков. По словам пресс-секретаря президента, Кремль опасается, что на Украине возобновится гражданская война. И это «будет представлять угрозу для безопасности РФ».

Господин Путин обсудил ситуацию в Донбассе с госпожой Меркель вчера, 8 апреля, во время телефонного разговора. Канцлер призвала Москву снизить военное присутствие вблизи Украины.

Обстановка в Донбассе обострилась в марте. МИД РФ назвал «все более провокационной и вызывающей» линию поведения Киева «и его западных покровителей во главе с США». Киев заявляет об усилившемся военном присутствии России на границе с Украиной.

Об урегулировании в Донбассе — в материале “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».