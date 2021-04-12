Зеленский: США должны поддерживать вступление Украины в НАТО не только на словах

США должны более четко обозначить свою позицию относительно вступления Украины в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, просто слов поддержки недостаточно.

«Если они (США.— “Ъ”) видят Украину в НАТО, то они должны заявить об этом прямо и сделать это. Не ограничиваясь просто словами»,— сказал господин Зеленский CNN. Корреспонденты телеканалы находятся вместе с президентом на линии соприкосновения в Донбассе.

Глава государства также не исключил наступления российских военных в регионе. «Конечно. С 2014 года мы знаем, что это может произойти в любое время... Они готовы. Но мы тоже готовы, так как это наша земля и наша территория»,— добавил он. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил CNN, что Россия сосредоточила у своих границ и в Крыму около 50 тыс. военных.

Неделей ранее Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО — это «единственный путь к окончанию войны на Донбассе» для Киева. В Кремле сообщили, что такой шаг только усугубит ситуацию. Вашингтон заявил, что поддерживает желание Киева, но не уточнил, когда именно Украина сможет стать членом альянса.

Ситуация в Донбассе резко обострилась с начала 2021 года. За последние несколько месяцев количество нарушений режима прекращения военных действий в Донбассе выросло в десять раз. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск не должно вызывать обеспокоенность.

Об эскалации конфликта — в материале “Ъ” «"Киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия"».