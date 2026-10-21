Как украсть миллиард
Доход мошенников от использования российских брендов превысил 1,1 млрд рублей
Доля мошеннических веб-ресурсов, которые содержат названия известных российских брендов, в третьем квартале снизилась по сравнению с серединой года и достигла 5,7%. При этом доходы таких злоумышленников оцениваются в 1,1 млрд руб. в месяц.
Компания F6 изучила угрозы цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний во втором и третьем квартале 2026 года. По данным аналитиков, киберпреступники использовали в своих схемах 5,7% всех веб-ресурсов, содержавших упоминания легальных брендов. Большая часть таких ресурсов — 60,1% — применялись для скама, 38,5% — для фишинга. Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения. При этом во втором квартале доля ресурсов, маскирующихся под легальные бренды, была выше — 8,4%. Также выше были и остальные показатели, соответственно.
Фишинговые ресурсы злоумышленники чаще всего маскировали под компании из сферы ритейла (39%), в схемах скама мошенники активнее использовали бренды соцсетей, мессенджеров и видеохостингов (25%), а для распространения вредоносного ПО — бренды ИТ-компаний (49%), говорят в F6. Ежемесячный доход скамеров от использования российских брендов специалисты оценивают минимум в 1,1 млрд руб.
Фишинг и скам — два разных вида интернет-мошенничества. Цель фишинга — получить данные пользователя (данные банковских карт и др.), скамеров — похитить деньги под предлогом добровольного перевода. За январь—июнь 2026 года было создано в среднем по 1,3 тыс. фишинговых ресурсов и 1,4 тыс. скам-ресурсов на бренд (см. “Ъ” от 16 сентября).
Изменение доли веб-ресурсов с упоминанием брендов, которые использовались в схемах скама, фишинга и распространения вредоносного софта, связано с запуском или прекращением сезонных схем, появлением новых трендов цифрового мошенничества, а также активной борьбой со скамом и фишингом, считает руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 Станислав Гончаров.
Сумма в 1,1 млрд руб. реалистична, считает руководитель BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрий Кирюшкин. При этом важно, что речь идет о доходах злоумышленников от мошеннических схем, в которых они маскируются под российские бренды, а не обо всех потерях граждан и компаний от киберпреступлений. Одной из основных мишеней фишинга остается ритейл: мошенники создают поддельные сайты магазинов и маркетплейсов, пользуясь привычкой людей совершать покупки онлайн. Также растет число мошеннических доменов, имитирующих госсервисы.
«Злоумышленники все чаще комбинируют фишинг и скам, чтобы похитить учетные данные, получить доступ к аккаунтам или заставить пользователей установить вредоносное ПО. В основе таких схем — эмоциональные триггеры: страх перед якобы выявленными нарушениями, любопытство при проверке долгов и штрафов или желание получить выгоду от обещанных выплат и выигрышей. Все это побуждает пользователей действовать быстро, не проверяя подлинность ресурса»,— говорит Дмитрий Кирюшкин.
По данным Банка России, ежемесячно со счетов граждан без их согласия уводят 2,3–2,5 млрд руб., доля веб-фишинга в них составляет порядка 12–15%, то есть около 300–400 млн руб., перечисляют в «Информзащите». Оценка в 1,1 млрд руб. в месяц реалистична только при учете гибридных атак — когда жертва кликает на фейковый сайт бренда, а затем мошенники по телефону убеждают ее перевести деньги или взять кредит. «Под давлением банковского антифрода и быстрой блокировки сайтов модель атак перестроилась: время жизни домена сократилось с пары суток до 4–12 часов из-за автоматического обмена данными между регуляторами и регистраторами»,— добавляют в компании. Также банки стали строже контролировать переводы по СБП и картам, и мошенники «мельчат суммы». И злоумышленники сместили фокус из открытого веба в Telegram — на каналы брендов, поддельных ботов и Mini Apps, где их сложнее блокировать, заключают в «Информзащите».
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 10