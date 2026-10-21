Как украсть миллиард

По данным Банка России, ежемесячно со счетов граждан без их согласия уводят 2,3–2,5 млрд руб., доля веб-фишинга в них составляет порядка 12–15%, то есть около 300–400 млн руб., перечисляют в «Информзащите». Оценка в 1,1 млрд руб. в месяц реалистична только при учете гибридных атак — когда жертва кликает на фейковый сайт бренда, а затем мошенники по телефону убеждают ее перевести деньги или взять кредит. «Под давлением банковского антифрода и быстрой блокировки сайтов модель атак перестроилась: время жизни домена сократилось с пары суток до 4–12 часов из-за автоматического обмена данными между регуляторами и регистраторами»,— добавляют в компании. Также банки стали строже контролировать переводы по СБП и картам, и мошенники «мельчат суммы». И злоумышленники сместили фокус из открытого веба в Telegram — на каналы брендов, поддельных ботов и Mini Apps, где их сложнее блокировать, заключают в «Информзащите».