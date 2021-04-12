Алиев обвинил Армению в использовании «Искандеров» после освобождения Шуши

Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, как ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения города Шуша от «армянской оккупации». О том, что в этом городе обнаружили обломки двух ракет «Искандер», сообщалось 2 апреля.

«Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим»,— сказал господин Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку (цитата по «Интерфаксу»). На открытии парка показали обломки ракеты «Искандер-М».

По словам Ильхама Алиева, Армения пыталась этими ракетами уничтожить Шушу. «Это доказательства военного преступления Армении. Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения ВС Азербайджана города Шуша от армянской оккупации»,— заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о низкой эффективности комплексов «Искандер», при этом он напрямую не сказал об их использовании. Позже его пресс-секретарь уточнила, что господина Пашиняна неправильно информировали. Минобороны России заявило, что комплексы «Искандер» не применялись в Нагорном Карабахе.