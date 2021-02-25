Минбороны РФ: «Искандеры» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе

Комплексы «Искандер» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скорее всего, ввели в заблуждение.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся»,— заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что в Минобороны «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе Вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». «Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию»,— добавил Игорь Конашенков.

С момента подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ночь на 10 ноября в Ереване не утихают протесты. Оппозиция считает Никола Пашиняна предателем из-за подписанного им соглашения, в соответствии с которым часть спорных территорий отошла Баку.

Сегодня, 25 февраля, Генштаб Армении подтвердил требование отставки господина Пашиняна после того, как премьер уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер». После сегодняшних требований Генштаба премьер призвал своих сторонников выйти на улицы и назвал происходящее попыткой государственного переворота.

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