Пашинян заявил, что его неправильно информировали по поводу «Искандеров»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неэффективности российских «Искандеров» было вызвано неправильным информированием премьера, сообщила его пресс-секретарь Мане Геворкян. Она уточнила, что заявление господина Пашиняна обсуждалось во время его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Кремль заявил, что удовлетворен заявлением Еревана.

«Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили»,— сказала госпожа Геворкян информагентству «Арменпресс».

По ее словам, заявление господина Пашиняна «не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества». Она отметила, что российское оружие, несомненно, «одно из лучших в мире». «Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для еще более углубления этого сотрудничества»,— сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль удовлетворен заявлениями Еревана о выводах господина Пашиняна после разговора с Владимиром Путиным. «Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена»,— сказал он «РИА Новости».

25 февраля Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Его уволили после высказывания о несерьезности слов Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах комплексов «Искандер». Господин Пашинян также потребовал отставки главы Генштаба, но президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ.

Сегодня, 1 марта, в Ереване протестующие ворвались в правительственное здание. На вечер назначены митинги сторонников властей и оппозиции.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «Никол Пашинян седлает площадь».