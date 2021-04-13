Средства нежелательной защиты

На исполнительного директора «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Андрея Пивоварова возбуждено второе подряд административное дело о деятельности нежелательной организации. Такой деятельностью прокуратура посчитала доставку врачам защитных масок в апреле 2020 года. Третье подобное нарушение в течение года может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Хотя в «Открытой России» настаивают, что являются чисто российской организацией, силовики по-прежнему идентифицируют ее с британской «тезкой», признанной нежелательной в 2017 году. Андрей Пивоваров считает действия властей ответом на «глобальный рост протестных настроений».

Инкриминируемые господину Пивоварову действия были совершены год назад. По его словам, врачи скорой помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга рассказали ему о нехватке средств индивидуальной защиты и «Открытая Россия» решила передать на станцию необходимые комплекты. Однако заместитель главврача станции Сергей Жварницкий написал в полицию заявление за распространение фейковой информации, и Андрея Пивоварова вызвали на допрос. Сам он тогда предполагал, что руководство станции просто не хочет признавать наличие дефицита защитных средств для персонала.

На прошлой неделе господина Пивоварова вновь вызвали на допрос в прокуратуру Петродворцового района Санкт-Петербурга по тому же делу. А 12 апреля ему вручили постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, но не за распространение фейков, а «за то, что помогал врачам», рассказал он “Ъ”: «Вот прямо так и расписано, когда привозил и что, показания и. о. главврача, который очень расстроился, что кто-то возил средства защиты врачам, пока он этого не делал».

По мнению активиста, решение о возбуждении дела — это «пятно на репутации не только прокуратуры Петродворцового района, но и всей правоохранительной системы».

В постановлении районной прокуратуры (копия есть у “Ъ”) отмечается, что, доставляя на станцию скорой помощи средства индивидуальной защиты, Андрей Пивоваров «действовал от имени иностранной неправительственной организации "Открытая Россия"», деятельность которой признана в РФ нежелательной, и, таким образом, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Там же даются отсылки к решению Генпрокуратуры, касающемуся зарегистрированной в Великобритании организации Open Russia Civic Movement.

Напомним, в апреле 2017 года Генпрокуратура внесла в реестр нежелательных зарегистрированные в Великобритании организации Open Russia Civic Movement, Open Russia и OR (Otkrytaya Rossia). Представители прокуратуры тогда поясняли, что это решение касается только зарубежных организаций и не отразится на работе отечественного общественно-сетевого движения «Открытая Россия». В 2019 году Михаил Ходорковский заявил о ликвидации движения «Открытая Россия», зарегистрированного в Британии как Open Russia Civic Movement. В России тогда же была создана новая одноименная организация, но Минюст отказал ей в госрегистрации, сославшись на нарушения в оформлении документов. Сейчас «Открытая Россия» существует как незарегистрированная российская организация и продолжает бороться за официальную регистрацию, регулярно подавая документы в Минюст.

Первый протокол по ст. 20.33 КоАП на Андрея Пивоварова был составлен после разогнанного полицией в марте 2021 года московского съезда муниципальных депутатов, который, по версии полиции, организовали координаторы британского движения Open Russia Civic Movement, деятельность которого в России признана нежелательной.

Третье подобное нарушение в течение года может стать поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 284.1 УК, предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.

«Дела по ст. 20.33 КоАП возбуждались и раньше. Тенденцией я бы это не назвал: просто кто-то решил проявить инициативу и сорвать пару "палок". У полиции есть множество инструментов для привлечения людей, имеющих гражданскую позицию, к ответственности,— прокомментировал “Ъ” повторное привлечение к ответственности сам господин Пивоваров.— Это видно и по "санитарному делу", штрафам за "перекрытие дорог" на митингах, наказаниям по ст. 20.2 КоАП, переходящим в ст. 212.1 УК. Все эти протоколы и дела фабрикуются и не имеют к законности никакого отношения». По мнению оппозиционера, в целом это «закручивание гаек» в ответ на «глобальный рост протестных настроений», а форма протоколов при этом неважна.

Политолог Александр Пожалов считает, что таким образом идет «выбивание» из грядущих избирательных кампаний кандидатов несистемной оппозиции, а статья о нежелательных организациях наряду с «вольно применяемой» «дадинской» ст. 212.1 УК становится для этого универсальным инструментом. «Если "дадинская" статья ставит долгосрочный криминальный фильтр для выдвижения (баллотироваться можно не ранее пяти лет с момента погашения судимости), то приговор за нежелательную НПО может лишить избирательного права только на время самой судимости. Но и этого может быть достаточно, чтобы помешать тому же Андрею Пивоварову участвовать в выборах в Петербурге, где, судя по результатам муниципальных выборов 2020 года, у лидеров "Открытой России" как минимум были шансы побороться за попадание в заксобрание»,— поясняет эксперт. По его мнению, происходящее может свидетельствовать и о желании закрыть путь на выборы активистам несистемной оппозиции, хотя ранее власть стремилась вовлечь их в электоральное поле и победить на выборах.

Елена Рожкова