Несоответствие форума задержанию

В субботу в Москве были задержаны все делегаты форума муниципальных депутатов. Полицейские инкриминируют им участие в деятельности нежелательной организации: по их версии, устроителями мероприятия стали координаторы учрежденного Михаилом Ходорковским британского движения Open Russia Civic Movement. Организаторы форума из проекта «Объединенные демократы» подчеркивают, что не аффилированы ни с одной политической силой, а сотрудничающая с ними российская «Открытая Россия» не признана нежелательной организацией. Юристы считают основания для задержания и наказания муниципалов весьма размытыми, а политологи уверены, что на сторонников оппозиции действия силовиков не повлияют.

13 марта полиция задержала около 200 участников форума «Муниципальная Россия» в гостинице «Измайлово». Среди задержанных оказались исполнительный директор «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Андрей Пивоваров, глава московского округа Красносельский Илья Яшин, вице-президент фонда «Свободная Россия» (внесен Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций) Владимир Кара-Мурза, столичный муниципальный депутат Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Форум был организован проектом «Объединенные демократы», созданным в 2017 году Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем для поиска, поддержки и выдвижения независимых и оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты. С 2019 года проект курируют Андрей Пивоваров и председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

Правда, с основаниями для задержания возникла некоторая путаница. Прибывшие полицейские сразу заявили, что форум организован нежелательной на территории России организацией. Однако позже ГУВД Москвы назвало первой причиной «нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований» и, в частности, отсутствие «у значительной части участников средств индивидуальной защиты».

Кроме того, среди собравшихся были «выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России», отмечалось в сообщении.

В итоге, по данным «ОВД-Инфо», на всех задержанных, которых в тот же день отпустили из полиции, были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Из опубликованных в соцсетях протоколов и полицейского рапорта следует, что форум был организован «нежелательной на территории РФ» организацией «Открытая Россия», чья «деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации». Напомним, в 2017 году нежелательными были признаны учрежденные Михаилом Ходорковским в Великобритании организации Otkrytaya Rossia и общественное сетевое движение Open Russia Civic Movement. Но российская «Открытая Россия» пока не признавалась ни иностранным агентом, ни нежелательной организацией.

Адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов рассказал “Ъ”, что в протоколах организатором значится Open Russia Civic Movement, которое «никогда не существовало». «В Минюст было внесено не совсем правильное наименование организации, которая к тому же уже ликвидирована. Таким образом, деятельность такого общества невозможна, как и организация им какого-либо мероприятия»,— подчеркнул адвокат. Обосновать свои данные полицейские пытались тем, что в России якобы есть некие координаторы этой ликвидированной организации, которые опубликовали анонс мероприятия, а значит, и организовали его, добавил господин Захватов: «Говорить об этом серьезно в юридических терминах просто невозможно — это выглядит смешно и натянуто».

Задержанные считают действия силовиков незаконными. «Почему меня как слушателя, пришедшего на форум, будут судить за осуществление деятельности нежелательной организации? Все это какой-то дичайший бред, абсурд и недоразумение с моей точки зрения и как юриста, и как политика»,— заявил глава столичного округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»). А Евгений Ройзман указал, что «полученные от задержанных объяснения не отражены в протоколах»: «Никого не интересует, что ты говоришь, какие аргументы. Заранее все предрешено».

За участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) гражданам грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Два вступивших в силу административных наказания по этой статье в течение года, а также руководство деятельностью такой нежелательной организации могут стать поводом для уголовного дела по ст. 284.1 УК (штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до шести лет). По этой статье уже вынесено несколько приговоров, последней осудили активистку из Ростова-на-Дону Анастасию Шевченко, которая, по версии следствия, состояла в британской «Открытой России» и вела политическую деятельность.

Координатор «Объединенных демократов» Анастасия Буракова заверила “Ъ”, что форум был организован именно ими, о чем свидетельствуют все анонсы мероприятия и посвященный ему сайт. «Проект не аффилирован ни с одной политической силой и действует в абсолютно легальном поле, поэтому никаких формальных оснований для задержания нет. Это исключительно политическое давление»,— сказала госпожа Буракова. «Показательные» действия полиции она связала с осенними выборами в Госдуму: «Видимо, любая активность, не согласованная с линией власти, будет очень жестко пресекаться».

Андрей Пивоваров заявил “Ъ”, что срыв мероприятия «не запугал» его участников, хотя «еще никогда в современной истории России полиция не задерживала одновременно такое количество депутатов разного уровня».

Источник “Ъ” в силовых структурах сообщил, что решение о задержании активистов принималось «коллегиально». По его словам, силовики видят угрозу «в провоцировании массовых беспорядков накануне выборов в Думу» и намереваются пресечь такой вариант развития событий «разными законными способами».

Накануне форума были задержаны депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин («Яблоко») и Екатерина Енгалычева (КПРФ). На них составлены протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП за участие в несогласованной акции 23 января в защиту Алексея Навального. Господин Митрохин в воскресенье написал в соцсетях, что задержания пятницы и субботы связаны, и предположил, что «на смену массовым административным статьям придут уголовные».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин полагает, что «беспрецедентно масштабные задержания» депутатов «ознаменовали собой начало новой правоприменительной практики». «Видимо, решено было максимально ярко и публично обкатать статью 20.33 КоАП и фактически начать подготовку к потенциальному возбуждению уголовных дел по статье 284.1 УК для тех задержанных, кто решится на повторные нарушения»,— считает юрист.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов тоже называет массовое задержание демонстративным и беспрецедентным и объясняет его «желанием представителей силового блока показать, что они контролируют несистемную оппозицию и готовы идти на столь решительные меры». Но связано это, по его мнению, скорее «с ожиданием очередной волны протестной активности в поддержку Навального, чем с выборами в Госдуму». Но на аудиторию «Открытки» такие инциденты не повлияют, уверен эксперт: «Они вряд ли обретут новых сторонников, но и не потеряют действующих, каждая из сторон останется при своих позициях».

Политолог Константин Костин не считает, что разгон форума связан с выборами, так как там не было политиков, «которые могут представлять какую-то опасность на выборах в Госдуму». При этом эксперт отметил важность точного соблюдения процедуры: «Закон о нежелательных организациях относительно новый, и, как в случае с любым репрессивным законом, процедура его применения должна быть адекватной, четкой и безупречной. В противном случае возникают вопросы и разнообразные версии, с чем это связано. Здесь как с правилами дорожного движения: все должны их соблюдать, но если нет дорожных знаков и разметки, странно применять санкции за их несоблюдение». На деятельность «Открытой России» этот инцидент не повлияет, полагает господин Костин: «Кроме СМИ и небольшой части политического класса, это событие мало кого заинтересовало. А Ходорковский продолжит финансировать эту организацию, как он не раз заявлял, несмотря ни на какие ограничения и действия властей».

Кира Дюрягина, Мария Литвинова; Анастасия Реутова, Екатеринбург