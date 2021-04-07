«Открытую Россию» делают закрытой

Координатор «Открытой России» (связана с Михаилом Ходорковским) Татьяна Усманова обвиняется в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при угрозе распространения заболевания, представляющего опасность (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Причиной стала организация форума «Муниципальная Россия», который был разогнан полицией. Одновременно петербургская прокуратура намерена возбудить против исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова второе административное дело по факту осуществления деятельности «нежелательной организации» из-за прошлогоднего поста о поставке врачам средств индивидуальной защиты.

23 апреля Измайловский райсуд Москвы рассмотрит административное дело против Татьяны Усмановой, следует из судебной повестки (есть в распоряжении “Ъ”). Дело было возбуждено против госпожи Усмановой как индивидуального предпринимателя, оплатившего проведение всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» в гостинице «Измайлово» 13–14 марта.

Напомним, съезд разогнала полиция. Полицейские заявили, что форум организован нежелательной организацией, и задержали 193 его делегатов, включая главу округа Красносельский Илью Яшина, председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу, муниципального депутата Юлию Галямину и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Всех их обвинили по ст. 20.33 КоАП в осуществлении деятельности нежелательной организации. По данным «Правозащиты Открытки» 42 участникам форума были присуждены штрафы, еще 15 дел суд рассмотрит на этой неделе.

«Форум был оплачен со счета моего ИП,— рассказала “Ъ” госпожа Усманова.— Максимальное наказание по этой статье — приостановка деятельности ИП до трех месяцев или штраф до 150 тыс. руб. Да, это неприятно, но колоссального вреда мне не причинит». По словам госпожи Усмановой, форум проводился с соблюдением санитарных норм, согласованных с юрслужбой гостиницы. На случай превышения вместимости зала была предусмотрена видеотрансляция. «Никаких оснований предъявлять такие обвинения нет, с учетом того, что московские власти сняли все серьезные запреты. Очевидно, что ищутся странные причины испортить мне жизнь»,— заявила она. В повестке и карточке дела, размещенной на сайте суда, не сказано, какое ведомство обратилось в суд. Пресс-служба Измайловского суда на звонки “Ъ” не ответила.

В понедельник другого руководителя «Открытой России» Андрея Пивоварова допросили в прокуратуре Петродворцового района Санкт-Петербурга по прошлогодней жалобе о поставке оппозиционерами средств защиты на станцию скорой помощи в Петергофе. Господин Пивоваров рассказал “Ъ”, что, несмотря на заявления врачей об их нехватке, руководство медучреждения не хотело признавать проблему и обратилось в полицию с просьбой проверить «Открытую Россию» на предмет возможного мошенничества. Тогда полиция состава преступления не нашла. «Помощник прокурора, который вел ту проверку, вызвал меня на допрос,— сказал “Ъ” господин Пивоваров.— В моих постах за апрель и май прошлого года об этой помощи, оказанной врачам, они нашли признаки деятельности нежелательной организации и сказали, что решат вопрос, возбуждать ли дело, в течение трех дней, хотя на столе у помощника прокурора уже лежало готовое постановление. Сейчас мне пришло требование о явке для решения этого вопроса, поэтому думаю, что возбудят». В следующий понедельник у оппозиционера будет суд по аналогичному нарушению за участие в форуме «Муниципальная Россия». Отметим, третье нарушение этой статьи влечет уголовную ответственность по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации, максимальное наказание — лишение свободы до шести лет).

Господин Пивоваров предполагает, что действия силовиков связаны с желанием отстранить активистов от выборов в Госдуму, поскольку на допросе его спросили, собирается ли он в них участвовать. «Открытая Россия» уже определилась с кандидатами, но пока не раскрывает предвыборные планы. Напомним, организация не участвует в выборах напрямую, а лишь поддерживает оппозиционных кандидатов с помощью проекта «Объединенные демократы».

Напомним, два года назад господин Ходорковский заявил о ликвидации движения «Открытая Россия» (зарегистрированного в Британии как Open Russia Civic Movement), признанного в России «нежелательной организацией», «ради защиты участников от незаконных преследований». Вместо него была создана одноименная российская организация. Однако теперь при составлении протоколов полиция указывает, что в России есть некие координаторы этой ликвидированной организации, которые продолжают осуществлять ее деятельность.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что «полиция очень внимательно подходит к этим вопросам», и у него «нет сомнений, что вынесенные решения являются обоснованными и законными»: «Решение выносится, если есть достаточные основания считать, что они ведут такую (нежелательную.— “Ъ”) деятельность. Это не характерная черта России — делать голословные заявления».

Политолог Павел Салин считает, что давление на «Открытую Россию» со стороны правоохранительных органов связано не только с отношением к несистемной оппозиции «как практически к изменникам Родины», но и потому, что организация ассоциируется «прежде всего с Ходорковским»: «Сейчас он для и власти и силовиков является тем же, кем был в нулевые Березовский».

Кира Дюрягина