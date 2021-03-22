Оппозиция надвое позаседала

В минувшие выходные в Москве прошло сразу два собрания муниципальных депутатов, ставших своеобразным ответом на разгон форума «Муниципальная Россия» неделей ранее. В субботу Ассоциация независимых депутатов Москвы решила создать общероссийскую структуру, а в воскресенье «Объединенные демократы», повторив разогнанный форум в онлайн-формате, сравнили свою деятельность с земским движением и не исключили, что оно может стать «весьма боеспособным» и даже в будущем перерасти в партию.
Субботний съезд Ассоциации независимых депутатов (АНД), как и муниципальный форум 13 марта, почти 200 участников которого были задержаны по обвинению в участии в деятельности «нежелательной организации», тоже оказался под угрозой срыва. За полчаса до его начала организаторам стали поступать сообщения, что у коворкинга, где должны были встретиться депутаты, дежурят сотрудники центра «Э» МВД. Однако руководители ассоциации решили не откладывать мероприятие и все-таки провели его под надзором правоохранителей в штатском.
Зампредседателя АНД Андрей Морев пояснил “Ъ”, что такая возможность обсуждалась давно, а важность объединения стала очевидной на фоне разгона форума «Муниципальная Россия». В ближайших планах АНД — продвижение нового закона о местном самоуправлении и правозащитные проекты.
В воскресенье «Объединенные демократы» (организация координируется связанной с Михаилом Ходорковским «Открытой Россией») предприняли вторую попытку провести сорванный форум, теперь в онлайн-режиме. Участники общались в Clubhouse, чтобы исключить возможность новых задержаний. Часть форума была посвящена местным инициативам и возможностям, которые могут реализовать муниципальные депутаты, но обсуждались и предстоящие выборы, и образ «России будущего» в целом.
Глава «Фонда Бориса Немцова» Владимир Кара-Мурза назвал целью форума попытку наладить горизонтальные связи между представителями местного самоуправления, что, по его мнению, является продолжением традиции земских и городских съездов, которые в конце XIX — начале XX века дали толчок к самоорганизации и сформировали альтернативную политическую элиту.
Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин выразил мнение, что власть «крайне болезненно воспринимает муниципальное движение, считая его серьезной силой и угрозой». Это, по его словам, доказывает задержание участников форума, для которого нужно было «мобилизовать огромные полицейские силы». Но разгон лишь привлек внимание к муниципалам, уверен политик: «Благодаря этой публичности у людей появился интерес к нам. И выкристаллизовывается весьма боеспособное движение, которое может сопротивляться произволу и стать широким, народным, массовым».
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что «власть боится муниципальных депутатов, потому что у них нет четкой политической принадлежности» и они работают не в интересах партий, а в интересах избирателей:
«У власти сложилась своя картинка. Возможно, они полагали, что складывается какая-то партия муниципальных депутатов и у них будут одни и те же идеи и принципы как у людей, которые работают на земле».
Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сказал “Ъ”, что организаторы форума не планировали и не планируют создавать партию, но допустил, что, «если в будущем такая структура сформируется сама по себе или с нашей подачи, то она будет стоять во главе парламентской республики», которую участники форума назвали наилучшей формой правления в России.
Причину «нервного» отношения власти к муниципалам господин Ройзман также увидел в «Умном голосовании» (проект Алексея Навального, направленный на поддержку самых сильных оппозиционных кандидатов). Илья Яшин предположил, что этот проект даже при недопуске к выборам внесистемных кандидатов может лишить «Единую Россию» большинства в Госдуме. Кстати, утром того же дня спикер Думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что в основе «Умного голосования» лежит желание попасть во власть, а не решить проблемы граждан, и выразил мнение, что за этим проектом «стоят западные государства и спецслужбы».
Роль муниципальных депутатов растет из-за общественного запроса на обратную связь с властью и на повышение открытости политической системы, считает политолог Павел Салин. Кроме того, они менее подвержены идеологическим расколам и выяснению отношений, поэтому такие сообщества могут стать площадкой для горизонтальных связей между оппозиционными силами, отмечает эксперт: «Власть это понимает, и во многом именно поэтому был разогнан форум. Думаю, власть будет делать ставку на то, чтобы альтернатива ей не смогла кристаллизоваться и превратиться в организационную структуру».
Председатель близкого к столичной мэрии Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин не видит у оппозиционных депутатов реализуемых предложений: «Есть перспективы, когда есть какой-то конструктив, а не когда все за все хорошее против всего плохого. Нужны реальные предложения, которые возможны к реализации». Проблема муниципальных депутатов в их бесправности, добавляет политолог Константин Калачев: «Это хорошая школа, поэтому организаторы муниципальных форумов и сами депутаты подчеркивают свою значимость. Но если они себя не могут защитить, можно представить, как тяжело им защищать своих избирателей».
ПАРНАС призвал демократов объединиться
контекст
20 марта в московской гостинице «Измайлово», где неделей ранее полиция разогнала форум муниципальных депутатов, в закрытом режиме прошел XIX съезд Партии народной свободы (ПАРНАС). Делегаты переизбрали председателем экс-премьера Михаила Касьянова, приняли манифест о программных принципах партии (декоммунизация, европейский курс, федерализм, конкурентный бизнес, контроль за силовиками и т. п.) и резолюцию о ситуации в стране. В этом документе члены ПАРНАС выступили за создание для участия в осенних выборах в Госдуму демократической коалиции с «потенциальными партнерами»: «Яблоком», сторонниками Алексея Навального, «Открытой Россией» и другими оппозиционными организациями.
В рамках думской кампании партия предлагает сформировать «широкое движение за перемены» и выдвинуть единый список кандидатов. В резолюции также сказано, что ПАРНАС не хочет делить демократического избирателя на тех, кто пойдет голосовать за «Яблоко», поддержит «Умное голосование» или решит бойкотировать выборы. Кроме того, «власть предложит свои фейковые варианты в виде многочисленных кремлевских имитационных партий», предполагают в ПАРНАС, поэтому там «не считают возможным выходить на выборы в Госдуму вне объединенной коалиции, внося дополнительный разлад в ряды демократических сил».
Одновременно партийцы раскритиковали систему «Умное голосование», пообещав создать собственный «список доверия» из кандидатов в Госдуму (но не из числа «коммунистов или жириновцев»), за которых ПАРНАС призовет голосовать своих сторонников.