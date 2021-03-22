Оппозиция надвое позаседала

В минувшие выходные в Москве прошло сразу два собрания муниципальных депутатов, ставших своеобразным ответом на разгон форума «Муниципальная Россия» неделей ранее. В субботу Ассоциация независимых депутатов Москвы решила создать общероссийскую структуру, а в воскресенье «Объединенные демократы», повторив разогнанный форум в онлайн-формате, сравнили свою деятельность с земским движением и не исключили, что оно может стать «весьма боеспособным» и даже в будущем перерасти в партию.

Субботний съезд Ассоциации независимых депутатов (АНД), как и муниципальный форум 13 марта, почти 200 участников которого были задержаны по обвинению в участии в деятельности «нежелательной организации», тоже оказался под угрозой срыва. За полчаса до его начала организаторам стали поступать сообщения, что у коворкинга, где должны были встретиться депутаты, дежурят сотрудники центра «Э» МВД. Однако руководители ассоциации решили не откладывать мероприятие и все-таки провели его под надзором правоохранителей в штатском.

Важнейшая поправка к уставу АНД, принятая на съезде, касается расширения ее структуры: теперь в нее могут вступать лица, занимающие выборные должности любого уровня в любом регионе.

Зампредседателя АНД Андрей Морев пояснил “Ъ”, что такая возможность обсуждалась давно, а важность объединения стала очевидной на фоне разгона форума «Муниципальная Россия». В ближайших планах АНД — продвижение нового закона о местном самоуправлении и правозащитные проекты.

В воскресенье «Объединенные демократы» (организация координируется связанной с Михаилом Ходорковским «Открытой Россией») предприняли вторую попытку провести сорванный форум, теперь в онлайн-режиме. Участники общались в Clubhouse, чтобы исключить возможность новых задержаний. Часть форума была посвящена местным инициативам и возможностям, которые могут реализовать муниципальные депутаты, но обсуждались и предстоящие выборы, и образ «России будущего» в целом.

Глава «Фонда Бориса Немцова» Владимир Кара-Мурза назвал целью форума попытку наладить горизонтальные связи между представителями местного самоуправления, что, по его мнению, является продолжением традиции земских и городских съездов, которые в конце XIX — начале XX века дали толчок к самоорганизации и сформировали альтернативную политическую элиту.

Задержание депутатов, по словам господина Кара-Мурзы, «завершило историческую параллель», ведь сто лет назад участников земских съездов «также запугивали и задерживали».

Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин выразил мнение, что власть «крайне болезненно воспринимает муниципальное движение, считая его серьезной силой и угрозой». Это, по его словам, доказывает задержание участников форума, для которого нужно было «мобилизовать огромные полицейские силы». Но разгон лишь привлек внимание к муниципалам, уверен политик: «Благодаря этой публичности у людей появился интерес к нам. И выкристаллизовывается весьма боеспособное движение, которое может сопротивляться произволу и стать широким, народным, массовым».

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что «власть боится муниципальных депутатов, потому что у них нет четкой политической принадлежности» и они работают не в интересах партий, а в интересах избирателей:

«У власти сложилась своя картинка. Возможно, они полагали, что складывается какая-то партия муниципальных депутатов и у них будут одни и те же идеи и принципы как у людей, которые работают на земле».

Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сказал “Ъ”, что организаторы форума не планировали и не планируют создавать партию, но допустил, что, «если в будущем такая структура сформируется сама по себе или с нашей подачи, то она будет стоять во главе парламентской республики», которую участники форума назвали наилучшей формой правления в России.

Причину «нервного» отношения власти к муниципалам господин Ройзман также увидел в «Умном голосовании» (проект Алексея Навального, направленный на поддержку самых сильных оппозиционных кандидатов). Илья Яшин предположил, что этот проект даже при недопуске к выборам внесистемных кандидатов может лишить «Единую Россию» большинства в Госдуме. Кстати, утром того же дня спикер Думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что в основе «Умного голосования» лежит желание попасть во власть, а не решить проблемы граждан, и выразил мнение, что за этим проектом «стоят западные государства и спецслужбы».

Роль муниципальных депутатов растет из-за общественного запроса на обратную связь с властью и на повышение открытости политической системы, считает политолог Павел Салин. Кроме того, они менее подвержены идеологическим расколам и выяснению отношений, поэтому такие сообщества могут стать площадкой для горизонтальных связей между оппозиционными силами, отмечает эксперт: «Власть это понимает, и во многом именно поэтому был разогнан форум. Думаю, власть будет делать ставку на то, чтобы альтернатива ей не смогла кристаллизоваться и превратиться в организационную структуру».

Председатель близкого к столичной мэрии Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин не видит у оппозиционных депутатов реализуемых предложений: «Есть перспективы, когда есть какой-то конструктив, а не когда все за все хорошее против всего плохого. Нужны реальные предложения, которые возможны к реализации». Проблема муниципальных депутатов в их бесправности, добавляет политолог Константин Калачев: «Это хорошая школа, поэтому организаторы муниципальных форумов и сами депутаты подчеркивают свою значимость. Но если они себя не могут защитить, можно представить, как тяжело им защищать своих избирателей».

Кира Дюрягина